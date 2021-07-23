TV Azteca transmitirá México vs Honduras | Copa Oro

La Copa Oro 2021 continúa con su marcha, los cuartos de final están por comenzar y la selección de México enfrentará a Honduras por el pase a la semifinal de la máxima competencia de selecciones de la Concacaf.

Los dirigidos por Gerardo Martino se consolidaron como líderes del grupo A tras derrotar por la mínima diferencia a El Salvador. México derrotó a Guatemala con un marcador 3-0 y en el inicio de la competencia de manera sorpresiva empató sin goles ante Trinidad y Tobago, donde lo más importante fue la lamentable lesión de Hirving Lozano tras un choque con el arquero trinitario.

Honduras goleó a Granada en su primer partido con un marcador de 4-0, en la segunda jornada venció a Panamá 3-2 en un partido agónico que para muchos ha sido el mejor de la competencia hasta ahora. En la última jornada se disputaron el liderato del grupo ante el combinado de Catar que parte como invitado del presente torneo.

Cómo ver México vs Honduras EN VIVO

Cuándo: sábado 24 de julio

Hora: 9:00 PM (tiempo del centro)

Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7

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Buscarán el triunfo contundente

Con este escenario, los pupilos de Martino intentarán consolidar la jerarquía de la selección para aumentar el número de trofeos regionales. Los hondureños intentarán dar la sorpresa ante uno de los favoritos. ¿Quién se impondrá?

No te pierdas el partido entre México y Honduras correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro. Este juego lo podrás disfrutar con el mejor equipo de narradores y analistas para iniciar tu fin de semana de la mejor manera.

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