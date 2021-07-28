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Fútbol

TV Azteca transmitirá Estados Unidos vs Catar | Copa Oro

Las semifinales de la Copa Oro van por las pantallas de Azteca Deportes, no te pierdas el partido entre Estados Unidos y Catar por el pase a la final.

Estados Unidos

Escrito por: Azteca Deportes

La selección de futbol de Estados Unidos alcanzó por decimoquinta vez las semifinales de la Copa Oro y este jueves tendrá la posibilidad de llegar a la décima gran final si vence a la invitada especial, la de Catar, que este año hizo su debut en la decimosexta edición del torneo insignia de la Concacaf.

Aunque todos los pronósticos dan al equipo de Estados Unidos, invicto en lo que va de torneo, como el favorito a luchar por el que sería su séptimo titulo, antes tendrá que hacer su mejor futbol frente a Catar, que ha ido de menos a más en el torneo y puede dar la sorpresa.

Sobre todo porque, hasta ahora, Estados Unidos, con un equipo plagado de jóvenes talentos, que no tenían experiencia en la competición internacional, han disputado cada partido con la filosofía de la primera ronda del torneo de sobrevivir y avanzar.

Lo consiguió de manera invicta dentro del Grupo B y luego ante la selección de Jamaica, en cuartos de final, no mostró su mejor futbol, pero consiguió el gol, marcado por el joven delantero Matthew Hoppe, a los 83 minutos, que le dio el pase a las semifinales y seguir invicta.

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Cómo ver Estados Unidos vs Catar EN VIVO

Cuándo: jueves 29 de julio

Hora: 6:30 PM (tiempo del centro)

Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7

La fase final del Mundial se disputará precisamente en el 2022 en Catar, cuya selección que dirige el entrenador español Félix Sánchez, ha demostrado en su debut en la Copa Oro que tiene buenas maneras futbolísticas, que sabe definir ante el gol, pero posee importantes carencias defensivas, que deberá corregir frente a Estados Unidos.

No te pierdas la semifinal de la Copa Oro por las pantallas de Azteca Deportes.

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