TV Azteca transmitirá México vs Estados Unidos | Copa Oro
La final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes. No te pierdas la transmisión con la mejor narración.
La gran final de la Copa Oro ya se ha convertido en un auténtico "clásico" entre México y Estados Unidos, las dos naciones más poderosas futbolísticamente dentro de la Concacaf, y la que se va a disputar mañana, domingo, la decimosexta, no será una excepción.
La selección de México, actual campeón defensor, y Estados Unidos vuelven a enfrentarse por octava vez en la Copa Oro y la séptima en el partido por el título, que se han repartido 14 veces entre ambos.
México ganó los duelos de 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019 y perdió el del 2007, mientras que ambos equipos vuelven a jugar finales consecutivas por segunda en la historia del torneo después de hacerlo tres veces de 2007 a 2011.
Además de la derrota que sufrió en la final de 2007, México perdió frente a Estados Unidos en el partido de semifinales de la edición inaugural de 1991.
Pero México ha hecho un mejor futbol de ataque aunque frente a Canadá y El Salvador, en la fase de grupos, tuviese que lograr el triunfo con suspense y por solo un gol de diferencia.
Además Martino está satisfecho con el rendimiento de la defensa, el juego que aportan Héctor Herrera, en el centro del campo, y los delanteros Rogelio Funes Mori, Orbelín Pineda y Jesús Corona en el ataque.
Mientras que el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se siente "orgulloso" de los conseguido por el equipo plagado de juventud y jugadores que han tenido su primera experiencia internacional.
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¿Cuándo es el partido México vs Estados Unidos?
El partido entre México y Estados Unidos lo podrás ver en nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.
Cómo ver el partido EN VIVO
Cuándo: domingo 1 de agosto
Hora: 7:30 PM (tiempo del centro)
Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7