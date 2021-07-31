TV Azteca transmitirá México vs Estados Unidos | Copa Oro

La gran final de la Copa Oro ya se ha convertido en un auténtico "clásico" entre México y Estados Unidos, las dos naciones más poderosas futbolísticamente dentro de la Concacaf, y la que se va a disputar mañana, domingo, la decimosexta, no será una excepción.

La selección de México, actual campeón defensor, y Estados Unidos vuelven a enfrentarse por octava vez en la Copa Oro y la séptima en el partido por el título, que se han repartido 14 veces entre ambos.

México ganó los duelos de 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019 y perdió el del 2007, mientras que ambos equipos vuelven a jugar finales consecutivas por segunda en la historia del torneo después de hacerlo tres veces de 2007 a 2011.

Además de la derrota que sufrió en la final de 2007, México perdió frente a Estados Unidos en el partido de semifinales de la edición inaugural de 1991.

Pero México ha hecho un mejor futbol de ataque aunque frente a Canadá y El Salvador, en la fase de grupos, tuviese que lograr el triunfo con suspense y por solo un gol de diferencia.

Además Martino está satisfecho con el rendimiento de la defensa, el juego que aportan Héctor Herrera, en el centro del campo, y los delanteros Rogelio Funes Mori, Orbelín Pineda y Jesús Corona en el ataque.

Mientras que el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se siente "orgulloso" de los conseguido por el equipo plagado de juventud y jugadores que han tenido su primera experiencia internacional.

Rogelio Funes Mori|Mexsport



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¿Cuándo es el partido México vs Estados Unidos?

El partido entre México y Estados Unidos lo podrás ver en nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

Cómo ver el partido EN VIVO

Cuándo: domingo 1 de agosto

Hora: 7:30 PM (tiempo del centro)

Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

