Esto le costaría a América tener de regreso a Sebastián Córdova si lo quiere para el Clausura 2026

Mientras está en boca de todos la posible salida de Igor Lichnovsky del Club América , hay un ex jugador de la institución que podría ser una pieza importante para André Jardine si la directiva considera que es una buena opción en este mercado de fichajes previo al Clausura 2026. Resulta que Sebastián Córdova ya no pertenece a los Tigres de la UANL.

Resulta que Tigres ya hizo oficial la salida de Sebastián Córdova de la institución felina y ahora el mediocentro ofensivo de 28 años deberá buscar un nuevo equipo para el próximo torneo de la Liga BBVA MX. Se sabe que no será sencillo por el salario alto que se dice que percibe. De todos modos, llegaría gratis al equipo que lo desee, como puede ser América.

Francisco Sebastián Cordova de América y Omar Campos de Santos.|Mexsport

Aunque está valuado en 3 millones de euros (según Transfermarkt), Córdova quedó libre tras su paso por el equipo de Nuevo León. En ese sentido, el club que lo quiera fichar únicamente debería pagar su salario. En ese sentido, sería una buena opción para las Águilas de Coapa.

Sebastián Córdova podría ser importante para el América porque ahora prácticamente ya no tiene lugar para extranjeros, por superar el cupo de NFM. En ese sentido, tener una figura de ese calibre y de origen mexicano podría ser importante para los de Jardine. ¿Lo ficharán?

Los números de Sebastián Córdova en el Club América

De acuerdo a los datos que brinda el reconocido sitio BeSoccer, las estadísticas de Sebastián Córdova en el Club América son los siguientes:

Partidos jugados: 99

Encuentros disputados como titular: 77

Goles convertidos: 16

Asistencias aportadas: 8

Tarjetas recibidas: 5 amarillas y 3 rojas

Títulos conseguidos: 3 (Supercopa MX 2018, Copa MX Clausura 2019 y Campeón de Campeones 18-19)

Los números de Sebastián Córdova en Tigres de la UANL

Mientras tanto, siempre según el sitio especializado, los números de Sebastián Córdova con los Tigres de la UANL son los siguientes: