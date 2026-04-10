Le costó carísimo al América y aun así lo mandarían a la banca por un nuevo fichaje

El Club América busca a una estrella de otro equipo de la Liga BBVA MX. En ese contexto, ese posible fichaje le quitaría el lugar en el equipo titular nada menos que a uno de los futbolistas que más caro le costó a la directiva americanista. Pues se trata de un jugador cuya ficha debió pagarse por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Ahora sería relegado a la banca.

Mientras un ex América hoy encontró su mejor nivel en un clásico rival, un jugador que está en el Nido de Coapa podría perder protagonismo en el próximo torneo, tras el Clausura 2026, debido a la intención de la directiva de fichar a otra estrella en su posición. Pues, todos los caminos apuntan a que Erick Sánchez termine en la banca de las Águilas.

Erick Sánchez fue uno de los jugadores más señalados de la afición del América en la red social X|@erickso28

El futbolista que le quitaría el lugar a Erick Sánchez en América

De acuerdo a distintos reportes de periodistas partidarios del Club América, André Jardine está buscando variantes para Erick Sánchez en la mitad del campo. Pues el centrocampista de 26 años no suele completar ningún partido bajo el mando del timonel brasileño. En ese marco, podría irse a la banca si la institución de Coapa invierte su dinero en Denzell García.

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Resulta que las Águilas ya tuvieron acercamientos formales a los Bravos de Juárez para consultar por las condiciones de Denzell García, quien tiene 22 años y está valuado en 4.5 millones de euros. Lo curioso es que América pagó 10 millones de dólares para fichar a Sánchez y ahora lo dejaría en la banca si concreta la compra de su sucesor en el mercado de verano.

Erick Sanchez (L) of America fights for the ball with William Silva (R) of Pachuca during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Los números de Erick Sánchez en Club América

De acuerdo a los datos aportados por páginas de estadísticas como BeSoccer y Transfermarkt, los números de Erick Sánchez en Club América son los siguientes: