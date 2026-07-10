No fue por lesión: Thibaut Courtois revela la razón por la que salió en el España vs Bélgica

La salida de Thibaut Courtois fue un punto de inflexión en el duelo entre España y Bélgica. El portero belga estaba siendo el mejor futbolista de su equipo, firmando cuatro paradas claves que mantenían al cuadro de los Diablos Rojos con oportunidades de avanzar hacia las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, le tocó salir en el minuto 71 tras una molestia física cuando el juego estaba igualado 1-1.

En su lugar ingresó Senne Lammens, guardameta del Manchester United. Su sustituto no tuvo los mejores minutos bajo los tres palos y recibió el gol de Mikel Merino en el final del partido, el cual sentenció la eliminación de Bélgica del Mundial. Si bien es cierto que todos pensaban que Courtois había salido del campo por lesión, el propio arquero confirmó que su salida fue por otro motivo.

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Qué dijo Thibaut Courtois sobre su salida en España vs Bélgica

El guardameta del Real Madrid pasó por los medios de comunicación tras la eliminación frente a España y allí fue consultado sobre su situación física. Según el propio Courtois, sintió un dolor fuerte, pero este no le impedía continuar jugando el partido. Pese a ello, su entrenador tomó la decisión de quitarlo del terreno de juego.

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“Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve ningún problema para quedarme en la portería, solo para los saques largos”, expresó en primera instancia. “Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo”, completó Courtois, dejando en claro que su intención era seguir en el campo para ayudar a su equipo a obtener la clasificación.

Courtois fue el mejor jugador de Bélgica contra España

Según los datos arrojados por SofaScore, plataforma especializada en datos, Thibaut Courtois fue el mejor jugador de Bélgica en la derrota frente a España. El arquero recibió una calificación de 7.8 sobre 10, siendo el jugador más sobresaliente de los Diablos Rojos. Pero eso no es todo, ya que con este puntaje, el belga se convirtió en el mejor futbolista de la cancha, superando a todos los jugadores del combinado español.

A diferencia de Courtois, Lammens recibió la calificación más baja del partido con un 6.1 sobre 10. El cambio fue un problema para Bélgica que se terminó quedando con las manos vacías a pesar de haber planteado un partido tácticamente exigente para La Roja.