Este crack de Chivas de Guadalajara y México saldría a Europa antes del Apertura 2026

Chivas dio la cara por México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dentro del club existe expectativa por el futuro de algunos elementos que ya son observados desde el extranjero. Sin embargo, hay un jugador que empieza a ganar fuerza en silencio para dar el salto a Europa antes del Apertura 2026.

Durante la Fase de Grupos, distintos nombres de la Selección acapararon la atención por sus actuaciones ofensivas y Roberto Alvarado es uno. El atacante del Guadalajara se mantuvo como titular en los tres encuentros y terminó siendo uno de los futbolistas con mayor regularidad dentro del esquema de Javier Aguirre.

Chivas solo ficharía a otro jugador si vale verdaderamente la pena|Crédito: @Chivas / X

Chivas de Guadalajara podría perder a una figura rumbo a Europa

En el entorno del Guadalajara se habla desde hace semanas sobre posibles salidas al futbol europeo. Raúl “Tala” Rangel, Brian Gutiérrez y Armando la “Hormiga” González son algunos de los jugadores mencionados para abandonar la Liga BBVA MX. Sin embargo, Roberto el “Piojo” Alvarado comenzó a tomar fuerza como posible traspaso por su rendimiento constante con México.

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Roberto Alvarado gana protagonismo con México

Ante Sudáfrica, el jugador de Chivas colaboró con una asistencia para Raúl Jiménez y completó 33 de 37 pases intentados. También registró más de 10 mil metros recorridos, de acuerdo con estadísticas oficiales de FIFA. Según el periodista Lautaro Tonellotto, esto podría causar su salida del Guadalajara.

Milito contempla a Alvarado como atacante por dentro|Chivas de Guadalajara

Frente a Corea del Sur volvió a destacar en tareas defensivas con cuatro bloqueos y un tacle ganado. Más tarde, contra Chequia, dio otro pase de gol y completó 47 de 57 pases. Además, recorrió 11 mil 234 metros durante el encuentro. Además, disputó 260 de los 270 minutos posibles en la Fase de Grupos con la Selección Mexicana.

Los números de Roberto Alvarado en las Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Roberto Alvarado en las Chivas de Guadalajara:

Partidos jugados: 167

Encuentros como titular: 154

Goles convertidos: 33

Asistencias aportadas: 30

|Crédito: Instagram/@piojo.13

Las estadísticas del Piojo Alvarado en México

El futbolista de Chivas también se ha destacado en la Selección Mexicana con estos números:

Partidos jugados: 72

Encuentros como titular: 45

Goles convertidos: 5

Asistencias aportadas: 2

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