Nadie se lo esperaba: las 3 grandes ausencias de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

Javier Aguirre decidió no convocar a estos jugadores por decisión técnica, pese a que son de los que más llama desde que tomó las riendas del combinado azteca

José Alejandro
Selección Azteca
La Selección Mexicana tendrá 2 duelos de preparación de cara al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA de noviembre al medirse ante Uruguay y Paraguay, partidos que serán transmitidos por TV Azteca Deportes . Por ello, Javier Aguirre dio la lista de convocados para estos encuentros, la que destaca por la ausencia de 3 jugadores habían sido llamados constantemente en ediciones pasadas.

1. Carlos Rodríguez
“Chary” vive un gran momento con Cruz Azul, club que le renovó contrato recientemente hasta diciembre de 2029 . Sin embargo, en la Selección Nacional es otro cantar, pues pese a que es llamado constantemente, no ha demostrado el mismo rendimiento que en la Liga BBVA MX. Posiblemente, su ausencia se deba al regreso de Gilberto Mora y la incorporación de Obed Vargas.

Selección Mexicana
Archivo TV Azteca
Carlos Rodríguez es una de las 3 ausencias en la convocatoria de Javier Aguirre, pues es uno de los más constantes en las listas

2. Jorge Sánchez
El lateral izquierdo es el segundo jugador de Cruz Azul que no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de noviembre. El exjugador del América había sido llamado a todos los partidos y esta será su primera ausencia. En su lugar está Kevin Álvarez e Israel Reyes.

3. Luis Romo
El mediocampista de Chivas es otra de las grandes ausencias. En su último partido con México no le fue nada bien, pues ante Ecuador cometió un error que le costó caro al equipo al recibir un gol en contra. Cabe mencionar que el canterano de Querétaro tampoco verá acción en la última jornada de la Liga BBVA MX al ser suspendido.

Los partidos que se perderán las 3 grandes ausencias de la Selección Mexicana

La Selección de México disputará 2 grandes encuentros contra países sudamericanos que ya están clasificados al Mundial 2026. El primer reto será el sábado 15 de noviembre contra Uruguay a las 7 de la tarde en el Territorio Santos Modelo de Torreón, Coahuila. Mientras que el martes 18 ante Paraguay a las 7:30 de la tarde en Estados Unidos.

Selección Mexicana
