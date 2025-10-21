¿Crisis o estrategia? Torrent no ha repetido once en lo que va del Apertura 2025 con Monterrey

A pesar de contar con una de las nóminas más caras del futbol mexicano, valuada en casi 76 millones de dólares, el Monterrey no ha logrado estabilidad en el Apertura 2025. El equipo dirigido por Domènec Torrent continúa sin encontrar una alineación constante, pues en los 20 partidos oficiales que ha dirigido el técnico español no ha repetido un once inicial.

Las rotaciones de Torrent se han extendido a las tres competencias en las que ha participado el club en el arranque del año futbolístico: el Mundial de Clubes, la Leagues Cup y la Liga MX. En cada torneo, el estratega ha optado por distintas variantes tácticas, influido por la carga de partidos, lesiones, suspensiones y ajustes de las recientes altas y bajas en el plantel.

Monterrey ha sufrido salidas importantes, como las de Esteban Andrada, Jordy Cortizo, Johan Rojas, Arturo González y Nelson Deossa, las cuales modificaron la estructura inicial del equipo, mientras que las incorporaciones del portero Santiago Mele y del delantero inglés Anthony Martial han obligado al cuerpo técnico a experimentar.

En la portería, el técnico ha recurrido a tres guardametas distintos: Andrada en el Mundial de Clubes, Luis Cárdenas en la Leagues Cup y actualmente Mele en la Liga MX. Esta rotación bajo los tres postes refleja el patrón que el entrenador ha seguido con el resto de las posiciones.

Futbolistas más regulares

Entre los futbolistas con más minutos destaca el naturalizado mexicano Germán Berterame, quien ha sido titular en 19 encuentros. Detrás de él aparecen los españoles Oliver Torres y Sergio Ramos, ambos con 17 titularidades en la etapa de Torrent.

Monterrey, con su plantilla multimillonaria y la reciente incorporación de Martial, continúa en la búsqueda de una identidad definida dentro del terreno de juego. Rayados recibirá en el Gigante de Acero a Bravos de Juárez en la Jornada 14 del Apertura 2025, en una oportunidad de sumar puntos y asegurar su lugar de manera directa en la Liguilla del Apertura 2025.