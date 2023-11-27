VIDEO: Cristiano Ronaldo corrige al árbitro tras penal marcado a su favor

Este lunes 27 de noviembre, Al-Nassr recibió al Persépolis en el Estadio AL-AWWAL PARK, para un duelo correspondiente a la AFC Champions League y, en el desarrollo del partido, Cristiano Ronaldo fue protagonista de un acta de Fair Play: el delantero portugués cayó al césped y el árbitro señaló penal; sin embargo, el propio futbolista lusitano insistió en que no se marcara la pena máxima.

Finalmente, el partido terminó con el empate sin goles entre ambos conjuntos y el penal, en principio señalado, hubiera significado la diferencia en el duelo para darle los tres puntos a Al-Nassr en el duelo; el conjunto de Cristiano Ronaldo perdió su condición de invicto en el duelo ante Persépolis: registraban cuatro triunfos en cuatro juegos; ahora, tienen un empate.

Doblete de Cristiano Ronaldo: Al-Nassr 3-0 Al-Akhdoud| Jornada 14 Liga Suadí

Te puede interesar: Lo que pagaría Celta de Vigo por la 'joya' del Club América

VIDEO: Cristiano Ronaldo se arrepiente de penal marcado a su favor y corrige al árbitro

En la presente edición de la AFC Champions League, Cristiano Ronaldo registra tres goles y una asistencias; además, busca, junto con Al-Nassr, su primer título en el certamen: lo más cerca que el conjunto saudí ha estado del título fue en 1995, cuando disputaron la final; sin embargo, cayeron, en la prórroga, ante Ilhwa Chunma, equipo de Corea del Sur.

¿Cuándo es el próximo partido de Cristiano Ronaldo y Al-Nassr?

El próximo viernes 1 de diciembre, Al-Nassr visitará a Al-Hillal en el Estadio King Fahd para su duelo correspondiente a la jornada 15 en la Primera División de Arabia Saudita; actualmente, el equipo donde milita Cristiano Ronaldo ocupa la segunda posición en la clasificación general, a tan solo cuatro puntos de su rival en la siguiente fecha del certamen.

Actualmente, con 15 goles, Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr, se mantiene como el máximo goleador en la Primera División de Arabia Saudita; su más cercano perseguidor es Aleksandar Mitrović, del Al-Hillal, quien registra 11 anotaciones.

Te puede interesar: La millonada que tendría que pagar América por su fichaje 'bomba' del Clausura 2024

