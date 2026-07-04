Cristiano Ronaldo cambia de entrenador en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™

El mercado de pases del futbol internacional de clubes no se detiene a pesar del desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El club Al-Nassr de Arabia Saudita sacudió el mundo deportivo al oficializar la contratación de su nuevo cuerpo técnico para la próxima temporada de la liga saudí. La dirigencia del conjunto de Riad concretó el arribo del director técnico australiano Ange Postecoglou para asumir las riendas del primer equipo masculino, horas después de la clasificación de Cristiano Ronaldo a los octavos de final luego de ganarle con lo justo a Croacia.

|Al-Nassr

El estratega de sesenta años llega al fútbol de Medio Oriente tras finalizar un ciclo al frente del Nottingham Forest en la Premier League de Inglaterra con más pena que gloria. Ahora llega a dirigir a Cristiano Ronaldo, en un futbol que está plagado de figuras y la noticia de su llegada generó un impacto inmediato en la justa mundialista, ya que fue oficializada durante el transcurso de la misma.

TE PUEDE INTERESAR:



En plena Copa Mundial de la FIFA 2026™ Al Nassr acordó la llegada de Postecoglou

Tras la salida de Jorge Jesús, con quien Cristiano Ronaldo recientemente logró su primer título en el fútbol árabe, la Saudi Pro League, ahora los directivos del Al-Nassr buscaron un perfil con experiencia probada en el fútbol del continente europeo para liderar el ambicioso proyecto institucional. Postecoglou aceptó la propuesta y firmó un contrato vinculante por los próximos tres años de competencia regular en Asia.

El estratega australiano es reconocido por proponer un sistema de juego vertical que prioriza la posesión del esférico y la presión alta en territorio rival. Su carrera como entrenador comenzó en el futbol de su país, dirigiendo al South Melbourne, luego al Brisbane Roar y posteriormente al Melbourne Victory. En 2023 asumió como entrenador del Tottenham y la primera temporada le alcanzó para clasificarse a la UEFA Europa League, torneo que ganó tras vencer a Manchester United en la final. Ahora, dirigirá a Cristiano Ronaldo con el objetivo de ayudarlo a seguir consiguiendo títulos a sus 40 años.