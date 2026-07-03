Esto fue lo que le dijo Cristiano Ronaldo a Luka Modrić después del partido donde Portugal eliminó a Croacia

La Selección de Portugal logró imponerse 2 a 1 sobre Croacia en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El sueño de Cristiano Ronaldo por conseguir su primera conquista dentro de la justa mundialista sigue en pie. Sin embargo, para lograrlo tuvo que eliminar al equipo de su ex compañero y amigo Luka Modric.

El astro portugués rompió el silencio luego del triunfo de Portugal para hablar de Luka Modric. En ese sentido, Cristiano Ronaldo no dudó en destacar la jerarquía del croata como una leyenda del futbol mundial, además de revelar qué fue lo que le dijo una vez acabara el partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - July 2, 2026 Croatia’s Luka Modric and Portugal’s Cristiano Ronaldo embrace after the match as Croatia are eliminated and Portugal qualify for the Round of 16 of the World Cup REUTERS/Jeenah Moon|Jeenah Moon/REUTERS

Cristiano Ronaldo revela qué le dijo a Luka Modric tras acabar su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En una entrevista para la prensa internacional, Cristiano Ronaldo comentó que felicitó a Luka Modric por su trayectoria como futbolista. Por lo que no dudó en expresar su alegría por volver a enfrentarlo en un torneo tan importante como lo es una Copa Mundial de la FIFA™. “Le dije: ‘Felicidades por todo. Me encantó verte otra vez y te deseo lo mejor para los próximos años de tu carrera’. Fue muy bueno volver a jugar contra él", comentó el jugador portugués.

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La trayectoria de Luka Modric con la Selección de Croacia.

Luka Modric debutó con la Selección de Croacia en un amistoso ante Argentina en el año 2006 para disputar su primera Copa Mundial de la FIFA™ en Alemania. A pesar de su corta edad, el centrocampista demostró que su calidad era indispensable para el equipo croata al punto de consolidarse como uno de los grandes referentes del plantel.

Crédito: Mexsport

En total registró 29 goles y 31 asistencias como seleccionado de su país, logrando hazañas importantes como lo fue un subcampeonato en Rusia 2018 y ganar el tercer lugar en Qatar 2022. A nivel continental logró alcanzar un subcampeonato en la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23.

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