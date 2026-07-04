Los juegos del Mundial 2026™ que se jugarán HOY sábado 4 de julio

El momento de la verdad ha llegado. Las especulaciones y los cálculos de la fase de grupos quedaron en el pasado; a partir de HOY, sábado 4 de julio, el Mundial 2026™ entra en su etapa más vibrante y despiadada: los octavos de final. Dos boletos rumbo a la antesala de la gloria se disputarán este día en batallas donde no hay mañana. Si hay empate tras los 90 minutos, la prórroga y los penales dictarán sentencia.

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La mesa está servida para una jornada sabatina espectacular, y de emociones de alto calibre. A continuación, te presentamos el menú futbolístico completo con los horarios exactos para el tiempo del centro de México.

Canadá vs. Marruecos (11:00 hrs)

El silbatazo inicial de los octavos de final tendrá como escenario el Houston Stadium. La selección de Canadá, comandada por Jesse Marsch, llega con la motivación por las nubes tras firmar una agónica clasificación ante Sudáfrica. Sin embargo, enfrente tendrán a los "Leones del Atlas" de Marruecos, un equipo sumamente ordenado que ya demostró su colmillo internacional al despachar a los Países Bajos. Este duelo abrirá la actividad matutina en un choque de pronóstico reservado donde el físico y la estrategia serán las claves para abrir el cerco defensivo.

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Paraguay vs. Francia (15:00 hrs) – Transmisión TV Azteca

Para el platillo fuerte de la tarde, las pantallas de TV Azteca se visten de gala para transmitir completamente GRATIS un choque de titanes. La garra guaraní de Paraguay medirá fuerzas ante el arsenal ofensivo de la poderosa Francia.

VER AQUÍ EL PARTIDO PARAGUAY VS FRANCIA

El conjunto sudamericano intentará plantar un muro defensivo impenetrable para frenar la velocidad gala, reviviendo de alguna manera aquel mítico duelo de 1998. Lo mejor de todo es que este partido contará con el análisis y la narración del "Dream Team" de la televisión mexicana: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes le pondrán la picardía y el estilo inconfundible a cada jugada. Encuentro que lo podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes

La cita está pactada. Prepárate para vivir el inicio de la fase más emocionante de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde los errores se pagan caros y solo los más fuertes sobrevivirán en el camino a la corona.

