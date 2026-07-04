Vozinha da pistas sobre dónde podría jugar tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Sería genial jugar en...”

Cabo Verde, sin lugar a dudas, se convirtió en una de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En sus filas, Vozinha fue una de las caras más relevantes debido a sus actuaciones defendiendo los palos de este combinado nacional africano.

Y es que su trabajo no fue una casualidad. Mostró sus habilidades ante los españoles en el partido inaugural. Más tarde también demostró sus dotes en el arco con algunos cruces frente a los uruguayos y en el juego ante Arabia Saudita, también fue uno de los mejor calificados.

Sin embargo, el portero de 40 años no se iba a despedir sin llamar la atención de millones de aficionados a lo largo del planeta. En el cruce ante Argentina, también se ganó los aplausos del público: lo hizo después de atajar varias posibilidades de los sudamericanos.

¿Cuál será el próximo destino de Vozinha, una de las figuras de Cabo Verde?

Con respecto a su futuro inmediato, el arquero remarcó: “Hay muchos rumores, pero aún no hay nada concreto. Estoy abierto a cualquier posibilidad”, dijo el caboverdiano, quien tuvo un rendimiento destacado a lo largo de la participación de su seleccionado en el certamen internacional.

En la misma línea reconoció un territorio en el que le gustaría militar. “Jugar en Brasil sería genial, recibir el cariño del pueblo brasileño”, aseguró el guardameta, quien probablemente recibirá importantes propuestas tras su participación en la justa orbital.

TE PUEDE INTERESAR



TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

Los fanáticos de la Selección Mexicana fueron notificados con una noticia que seguramente será muy festejada a lo largo del territorio nacional. Se trata nada más y nada menos que de la transmisión de varios partidos EN VIVO Y GRATIS.

De esta manera, TV Azteca, uno de los medios más importantes del país, acompañará la pasión de todos los residentes con el encuentro entre México y su par de Inglaterra. Además también llevará algunos partidos representativos de la instancia de los Octavos de Final.