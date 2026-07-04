Figura de Inglaterra envía mensaje a Gilberto Mora previo al duelo contra México: “Solo tiene que...”

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se prepara para uno de los choques más atractivos de la fase de octavos de final en el Estadio Ciudad de México. Las selecciones de México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio en un duelo que paralizará a todo el país y que de a poco comienza a disputarse en los micrófonos.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 05: Marcus Rashford of England in action during the FIFA 2018 World Cup Group F Qualifier between England and Slovenia at Wembley Stadium on October 5, 2017 in London, England (Photo by Clive Rose/Getty Images)|Clive Rose/Getty Images

En la previa de este trascendental compromiso, la concentración del equipo europeo aportó una dosis de reconocimiento para el balompié azteca. Tal es así que el delantero del FC Barcelona, Marcus Rashford, habló ante los medios de comunicación internacionales una vez finalizado el entranamiento del conjunto inglés en las instalaciones de los Pumas de la UNAM.

El atacante británico utilizó los micrófonos de la prensa para enviar un mensaje directo hacia la joven promesa del fútbol mexicano, Gilberto Mora, en donde lo invitó a disfrutar este gran momento que atraviesa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ "Para él, primero y más importante, tiene que disfrutar su futbol. Y este es el mejor escenario posible. Estar aquí, a esa edad, es increíble. Solo tiene que continuar trabajando duro y disfrutarlo" expresó Rashford.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras dejar en el camino a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, con una contundente victoria por dos tantos contra cero, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Luego de pasar la histórica barrera del 'quinto partido', México busca continuar haciendo grande su historia y asegurarse en casa el boleto a los cuartos de final de la justa mundialista.

Por su parte, el combinado dirigido por Thomas Tuchel arribó a los octavos de final luego de dar vuelta un complicado partido ante la República Democrática del Congo, con la aparición de su gran figura Harry Kane.