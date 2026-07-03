España vs. Portugal: cuándo, dónde y a qué hora juegan por los octavos de final del Mundial

Después de un jueves apasionante, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vivirá uno de sus duelos más apasionantes en la fase de octavos de final. En dicha instancia, España y Portugal se medirán en un enfrentamiento que promete paralizar al planeta futbolero.

Una vez consumada la agónica victoria de los lusos sobre Croacia, los amantes del deporte más popular de todos comenzaron a preguntarse cuándo será el clásico ibérico. El compromiso, que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final, ya cuenta con programación oficial: será el lunes 6 de julio, en Dallas, a las 13 horas del centro de México.

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Este encuentro posee un ingrediente emocional adicional, ya que España buscará desquitarse de la final de la UEFA Nations League disputada el año pasado. En aquella ocasión, Portugal se coronó campeón tras imponerse en la tanda de penales, un resultado que dejó una marca profunda en el equipo dirigido por Luis de la Fuente y que ahora sirve como motor motivacional para la Roja.

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal, otro gran atractivo

El choque ibérico también estará marcado por el enfrentamiento generacional y de talento entre dos de sus máximas figuras. Cristiano Ronaldo, que pretende seguir liderando a los portugueses en su búsqueda por avanzar en esta etapa decisiva, chocará con Lamine Yamal, el jovencito que intentará guiar a su seleccionado hacia la próxima instancia.

Los resultados de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Portugal terminó en segundo del Grupo K con 5 puntos tras dos empates

Portugal 1 - 1 RD Congo

Portugal 5 - 0 Uzbekistán

Colombia 0 - 0 Portugal

Portugal 2-1 Croacia - 16avos de final

Portugal vs. España - Octavos de final

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