Gianni Infantino dijo que esto que pasó en el Estadio Azteca es su momento preferido en un Mundial

Este año se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026, el certamen más prestigioso del futbol en el planeta y todos los aficionados atesoran uno o más momentos en su corazón. Ya sea un gol agónico, un penal atajado (como el de Memo Ochoa a Polonia) o un partido histórico, todos contamos con ese recuerdo imborrable. Tal es el caso de Gianni Infantino, quien recientemente reveló cuál es el suyo y fue en el Estadio Azteca (ahora Banorte).

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas llevada a cabo en Instagram, el presidente de la FIFA fue consultado por su suceso preferido en la historia de las Copas del Mundo y sorprendió al elegir uno que tuvo lugar ni más ni menos que en el Estadio Azteca, escenario que volverá a estar presente este año en la gran cita .

|Instagram @gianni_infantino

El momento favorito de Infantino en la historia de la Copa Mundial de la FIFA

"¿Mi momento favorito? El segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra (en 1986)", reconoció Infantino ante sus seguidores en Instagram. "Yo no podría haber anotado un gol más hermoso que ese", concluyó. Justamente ese tanto emblemático del argentino se produjo en el Estadio Ciudad de México.

Tras hablar de eso en sus historias, el italiano decidió compartir su respuesta en su perfil, junto con un texto en el que profundizó un poco más en su elección. "Algunos goles son simplemente inolvidables", señaló y continúo: "Fue un momento de genialidad, creatividad y coraje, que definió de lo que se trata el futbol".

TE PUEDE INTERESAR:



Con doblete de Maradona, Argentina venció 2-1 a Inglaterra aquel día y se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo. Posteriormente, se proclamó campeón, también en el Estadio Ciudad de México (como será denominado en la Copa Mundial de la FIFA 2026).

El Estadio Ciudad de México vuelve al Mundial

Luego de 40 años de aquella legendaria jugada de Diego Maradona en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA, el Estadio Banorte (antes Azteca) estará nuevamente presente en la competición y brillará al máximo en el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica el jueves 11 de junio.