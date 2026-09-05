Esta es la fecha en la que se retirará Cristiano Ronaldo del futbol

Comienza la cuenta regresiva para el término de una de las carreras más importantes y espectaculares no solo en la historia del futbol, sino del deporte en general. Y es que, después de confirmar su matrimonio con Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo dio de qué hablar con sus declaraciones.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

El astro portugués, quien forma parte de la primera división de Arabia Saudita con el Al Nassr, confirmó que su retiro está cada vez más cerca luego de superar la barrera de los 40 años de edad. Por tal motivo, es preciso que conozcas todos los detalles respecto a esta declaración.

¿Cuándo se retirará Cristiano Ronaldo del futbol?

Fue durante una charla con la revista Vogue, realizada tras la boda con Georgina Rodríguez, que Cristiano Ronaldo sorprendió a propios y extraños al asegurar que ya piensa en el retiro, pues entiende que con 41 años de edad su fin en el profesionalismo está más cerca que nunca.

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Ante ello, Cristiano Ronaldo mencionó que es muy probable que la temporada 2026 - 2027 con el Al Nassr sea la última que tenga antes de colgar los botines: “Esta probablemente sea mi último año en el futbol, y quiero dejar un legado espectacular”, mencionó el delantero portugués.

¿Cuál será el futuro de Cristiano Ronaldo lejos del futbol?

En la misma entrevista, Cristiano Ronaldo, quien está cerca de romper la marca de las 1,000 anotaciones como profesional, aseguró que ya tiene planeado su futuro, destacando la importancia de jugar pádel, viajar más con su familia y continuar con sus inversiones fuera del deporte.

Por lo pronto, vale decir que Cristiano se retirará como uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol mundial, destacando los cinco Balones de Oro conquistados, las cuatro Botas de Oro, tres distinciones de la FIFA como The Best y los títulos colectivos que sumó en el Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la Selección de Portugal.