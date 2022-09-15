VIDEO: Revive el primer gol de Cristiano Ronaldo en la temporada

Volvió a marcar el 'Bicho'. Cristiano Ronaldo volvió a festejar un gol, el astro portugués consiguió su primer tanto de la campaña con el Manchester United, en la segunda fecha de la Europa League, ante el Sheriff.

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Al minuto 39 de la primera mitad, CR7 se encargó de cobrar una pena máxima, en la que engañó al portero, tras disparar al centro de la portería y así alargar la ventaja a 2-0, previo al medio tiempo.

Cristiano Ronaldo desde los doce pasos.

pic.twitter.com/hklWLpESIp — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) September 15, 2022

Cristiano Ronaldo termina su sequía goleadora

Este tanto, desde los 11 pasos, fue el primero de la temporada para Ronaldo, quien no anotaba, en clubes, desde el 2 de mayo de 2022, cuando los 'Red Devils' derrotaron por pizarra de 3-0 al Brentford, en la Jornada 35 de la Premier League.

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