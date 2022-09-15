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Fútbol

VIDEO: Revive el primer gol de Cristiano Ronaldo en la temporada

Por fin apareció el ‘Comandante'; Cristiano Ronaldo consiguió anotar su primer tanto en la temporada, en la Europa League, con el Manchester United

Gol de Cristiano Ronaldo Manchester United Europa League

Escrito por: Omar Moro

Volvió a marcar el 'Bicho'. Cristiano Ronaldo volvió a festejar un gol, el astro portugués consiguió su primer tanto de la campaña con el Manchester United, en la segunda fecha de la Europa League, ante el Sheriff.

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Al minuto 39 de la primera mitad, CR7 se encargó de cobrar una pena máxima, en la que engañó al portero, tras disparar al centro de la portería y así alargar la ventaja a 2-0, previo al medio tiempo.

Cristiano Ronaldo termina su sequía goleadora

Este tanto, desde los 11 pasos, fue el primero de la temporada para Ronaldo, quien no anotaba, en clubes, desde el 2 de mayo de 2022, cuando los 'Red Devils' derrotaron por pizarra de 3-0 al Brentford, en la Jornada 35 de la Premier League.

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