Alerta para Cristiano Ronaldo: el resultado que podría complicar a Portugal en el Mundial 2026

La Selección de Portugal afronta un escenario de alta tensión para el cierre de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido por Roberto Martínez posee cuatro unidades en el Grupo K tras empatar en el debut y vencer con contundencia a Uzbekistán en la segunda jornada. Con la victoria conseguida por Colombia ante la República Democrática del Congo, Portugal deberá sumar puntos en la última fecha enfrentando al conjunto cafetero.

Colombia lidera la zona con puntaje perfecto y ya aseguró su pasaje a la siguiente ronda del certamen. Debido a esto, la atención del seleccionado capitaneado por Cristiano Ronaldo se deberá centrar ahora en el partido paralelo entre la República Democrática del Congo y el combinado uzbeko en la última fecha, ya que un triunfo del equipo africano alteraría de forma drástica la clasificación de Portugal porque lo obligaría a sumar puntos y si esto no ocurre, podría quedar afuera o tercero y enfrentar en 16vos a un líder de zona.

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Los distintos escenarios para Portugal en la ultima fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El reglamento de la FIFA para esta edición de la justa mundialista establece que avanzan los dos mejores de cada sector y los mejores terceros del torneo. La República Democrática del Congo cuenta actualmente con un punto, producto de su igualdad inicial ante el seleccionado europeo y si logra vencer a Uzbekistán, alcanzará la línea de los cuatro puntos en la tabla de posiciones. Según la diferencia de goles, el resultado podría obligar a Portugal a obtener al menos un empate frente a Colombia en la ciudad de Miami, ya que una derrota lusa ante los sudamericanos provocaría un empate numérico en el segundo puesto de la clasificación entre portugueses y congoleños.

Con este escenario, la definición del grupo pasaría a ser por el criterio de desempate de FIFA y la diferencia de gol sería determinante en esta ocasión. En ese aspecto, Portugal cuenta con una ventaja considerable gracias a los cinco goles convertidos en su última presentación.