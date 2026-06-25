Cristiano Ronaldo se hartó y por fin respondió a las críticas por “problemas internos” en Portugal

La Selección de Portugal parece haber superado la presión inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de algunos resultados irregulares, comenzaron rumores sobre problemas dentro del vestidor que involucraron a Cristiano Ronaldo. Las críticas apuntaron directamente hacia el liderazgo de CR7, quien se hartó y respondió.

En medio de la polémica apareció Cristiano Ronaldo con un doblete de goles para silenciar a todos. El delantero portugués respondió tras ser señalado por supuestas diferencias con algunos compañeros y por el funcionamiento ofensivo del equipo. Tras los goles a Uzbekistán, el astro portugués dejó un mensaje claro como respuesta: una foto con la leyenda “unidos”.

Trabajadores de Cristiano Ronaldo le piden aumento en plena entrevista|Crédito: @FIFAcom / X

Cristiano Ronaldo respondió a las críticas en Portugal

Aficionados y medios hablaron sobre el peso del delantero del Al-Nassr en el grupo. También surgieron debates sobre el estilo de juego de Portugal. Algunos analistas cuestionaron si el equipo depende demasiado de buscar a Cristiano dentro del área. Incluso, Francisco Conceição negó públicamente que exista una obligación de pasarle siempre el balón a CR7.

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El delantero reaccionó primero con un mensaje en redes sociales. Cristiano publicó una fotografía junto a sus compañeros con la frase “Unidos”. Más adelante habló después del partido ante Uzbekistán, donde reconoció que atravesó días complicados por todas las críticas alrededor de la selección.

João Neves fue protagonista de la polémica con Cristiano Ronaldo

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de João Neves. El mediocampista aseguró que Cristiano Ronaldo “es un jugador más” dentro del plantel. Tras eso comenzaron las críticas sobre la presencia como titular a los 41 años.

Los números de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo respondió dentro de la cancha frente a Uzbekistán. El delantero marcó dos goles y fue una de las figuras del partido para Portugal. Hasta ahora no existe evidencia concreta de una ruptura dentro del plantel portugués durante el Mundial 2026, sino que se trata de rumores e indirectas. CR7 ya respondió en el campo.

Crédito: Mexsport

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