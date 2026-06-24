Cristiano Ronaldo hizo magia: estas fueron las instrucciones que hizo para que le dieran el pase de gol

Cristiano Ronaldo se estrenó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con dos goles de su autoría ante la Selección de Uzbekistán. El conjunto de Portugal logró su primera victoria del certamen con un contundente marcador de 5 a 0, contando con un partido importante para que Portugal permanezca momentáneamente en el segundo lugar del Grupo K con 4 puntos.

Mientras tanto, nuevas imágenes demuestran la calidad del astro portugués en uno de los goles de la selección. Cristiano Ronaldo dejó en claro que a pesar de contar con 41 años de edad, sigue dejando muestras de calidad que lo colocan como uno de los jugadores a seguir dentro de la justa mundialista.

Cristiano Ronaldo |Crédito: @FIFAcom / X

Así fue el segundo gol de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo arrancó con un sprint al ver cómo se producía el contraataque de Portugal. El delantero le indicó claramente a Bruno Fernandes por dónde tenía que correr y hacia dónde pasar el balón, dejando frente a frente al “Bicho” contra el arquero para que este defina por un costado.

Fijaros en Cristiano. Primero le dice a Bruno por donde tiene que correr y luego por donde le tiene que meter el pase. Es hipnótico. pic.twitter.com/sEcqJ1oY6T — gam (@mbafraaude) June 24, 2026

Tras la victoria ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo sumó 10 goles en la Copa Mundial de la FIFA™. El futbolista se encuentra a un gol de igualar la marca Sándor Kocsis y Jürgen Klinsmann, quienes comparten la posición número 8 como máximos anotadores del certamen.

Cristiano Ronaldo busca superar su marca en Rusia 2018

El mejor papel que ha tenido Cristiano Ronaldo en una cita mundialista fue en Rusia 2018. El delantero portugués dejó un registro de 4 goles en 4 partidos, siendo su mejor papel ante España con un histórico hat-trick, mientras que el cuarto gol lo hizo ante Marruecos en fase de grupos.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe mencionar que el mejor papel colectivo en el que estuvo Cristiano Ronaldo no fue en Rusia 2018. Ya que en aquella edición cayeron en Octavos de Final ante Uruguay. El mejor antecedente fue en Alemania 2006 cuando un joven Cristiano Ronaldo quedó en cuarto lugar tras perder en semifinales ante Francia.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Disfruta de la gran fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y disfruta de los 32 partidos totalmente EN VIVO y GRATIS que Azteca Deportes tiene para ti. Nuestra cobertura incluye los partidos de la Selección Mexicana, así como los demás encuentros de la fase de grupos, duelos de eliminación y la gran final. No olvides sintonizar los encuentros mediante nuestras múltiples plataformas.

