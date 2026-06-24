El portero mexicano que impidió que Messi tuviera el mismo récord que Cristiano Ronaldo: anotar en 6 Mundiales

La disputa en la tabla de goleo dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos brinda un espectáculo a nivel de la competencia deportiva. Lionel Messi encabezó el show tras los primeros dos partidos de la Fase de Grupos, ya que el astro argentino registra el récord de la mayor cantidad de goles que un futbolista ha realizado dentro del evento mundialista: 18 goles en 6 ediciones.

Sin embargo, el 10 de la Albiceleste no logró contender por un récord que Cristiano Ronaldo sí tiene que es el de anotar en seis citas mundialistas. El responsable de dicha tragedia es nada más y nada menos que el portero Óscar Pérez, quien le impidió a Messi poder sumar un gol en Sudáfrica 2010.

Óscar Pérez en Sudáfrica 2010|Credito: @oscarconejoriginal / Instagram

La atajada de Óscar Pérez que le quitó un récord histórico a Lionel Messi

Corrían los Octavos de Final entre Argentina y México con un Lionel Messi que disputaba su segunda cita mundialista. La "Pulga” venía de anotar un gol en Alemania 2006 cuando su selección venció a Serbia y Montenegro por un marcador de 6 a 0. Sin embargo, no contaba con que Óscar Pérez tuviera un importante papel en el encuentro.

El "Conejo” logró detener un par de remates del astro argentino, destacando una atajada al minuto 90 que mantuvo un marcador final de 3 a 1 a favor de la Albiceleste. Cabe mencionar que Messi disputó los 90 minutos del partido, dejando 3 disparos en total y una participación en la jugada del segundo gol argentino.

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El día que Óscar Pérez se ganó la titularidad en Sudáfrica 2010

La gran sorpresa de la Selección Mexicana de cara a Sudáfrica 2010 fue la titularidad de Óscar Pérez, sobre todo porque se tenía previsto que Guillermo Ochoa, portero hoy consagrado en mundiales, fuera el elegido. Sin embargo, Javier Aguirre apostó por la experiencia del “Conejo”.

Aguirre

“Javier nunca me dijo ‘vas o no vas’. Recuerdo que llegando al inicio de la pretemporada para el Mundial, él habla de que ahí iniciaba la carrera para ver quién iba a ser el titular, nadie tenía el puesto seguro”, comentó Pérez.

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