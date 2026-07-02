Cristiano Ronaldo y Luka Modrić: quién ha ganado más veces en los duelos frente a frente

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić protagonizarán uno de los encuentros más esperados de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves 2 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de Boston, con un boleto a los octavos de final en juego.

Más allá de la importancia deportiva, el partido tendrá un ingrediente especial: el reencuentro de dos figuras históricas que compartieron una época dorada en el Real Madrid y que ahora podrían disputar uno de los últimos capítulos de su rivalidad internacional.

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić se enfrentarán hoy en la Copa Mundial 2026 Portugal vs Croacia |Archivo

¿Quién ha ganado más veces entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić?

El historial favorece ampliamente al capitán portugués. A lo largo de sus carreras, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić se han enfrentado en 10 ocasiones oficiales, considerando partidos de clubes y selecciones nacionales.

De esos encuentros, Cristiano Ronaldo salió vencedor en ocho oportunidades, mientras que los otros dos compromisos terminaron empatados. Modrić todavía no ha podido derrotar al delantero portugués cuando estuvieron frente a frente.

La primera vez que se cruzaron fue en la Premier League, cuando Cristiano jugaba para el Manchester United y Modrić defendía los colores del Tottenham. Posteriormente se enfrentaron en distintos torneos europeos y también con sus respectivas selecciones.

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El dominio de Portugal sobre Croacia

Cuando se trata de selecciones nacionales, el dominio también ha sido favorable para Cristiano Ronaldo. Portugal ha derrotado en varias ocasiones a Croacia, incluyendo el recordado triunfo en los octavos de final de la Eurocopa 2016, torneo que posteriormente terminaría ganando el conjunto lusitano.

Además, en los enfrentamientos directos entre ambos futbolistas, Cristiano Ronaldo registra seis goles, mientras que Modrić ha anotado uno.

Tanto Cristiano Ronaldo como Luka Modrić superan los 40 años y afrontan la etapa final de sus carreras. Por esa razón, muchos consideran que este partido podría representar una de las últimas ocasiones en que ambos se enfrenten en un torneo de esta magnitud. El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que el perdedor podría despedirse para siempre de los Mundiales.

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