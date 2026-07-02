La mala noticia que recibirán Cristiano Ronaldo y Luka Modrić hoy en el partido Portugal vs Croacia

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić volverán a verse las caras este jueves 2 de julio en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará en el Toronto Stadium, Canadá, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá un ingrediente especial que va mucho más allá del resultado.

Aunque ambos siguen siendo referentes de sus selecciones, todo apunta a que el futbolista cuya selección quede eliminada difícilmente volverá a disputar otro Mundial.

El partido que puede cerrar una era

Cristiano Ronaldo llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 41 años, mientras que Luka Modrić disputa el torneo con 40. Ninguno ha confirmado oficialmente su retiro internacional, pero por edad y por el siguiente ciclo mundialista, la posibilidad de verlos nuevamente en una Copa Mundial luce muy reducida.

Por eso, el Portugal vs Croacia tiene un significado especial: además de entregar un boleto a los octavos de final, puede representar la despedida mundialista de uno de los dos íconos que dominaron el futbol europeo durante la última década.

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El equipo que avance este jueves enfrentará en los octavos de final al vencedor del duelo entre España y Austria, programado también para este 2 de julio. Ese compromiso se jugará el 6 de julio en Dallas.

Mientras tanto, el perdedor iniciará un inevitable proceso de renovación pensando en el siguiente ciclo mundialista, donde es poco probable que Ronaldo o Modrić sigan en activo a nivel internacional.

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