Portugal vs Croacia: qué dicen las apuestas y simulaciones para este partido de 16avos del Mundial 2026

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto, Canadá, por un boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro comenzará a la 15:00 p.m. (tiempo del centro de México) y reunirá a dos selecciones europeas con figuras de talla mundial.

Las principales simulaciones realizadas por modelos de inteligencia artificial coinciden en que Portugal llega con mayores probabilidades de avanzar gracias a la profundidad de su plantel, el talento de su mediocampo y la capacidad ofensiva encabezada por Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes.

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¿Qué pronostica la IA para Portugal vs Croacia?

La mayoría de los escenarios simulados apuntan a un partido parejo, pero con una ligera ventaja para los portugueses. Los marcadores más repetidos son 2-1 o 2-0 para Portugal, aunque varios modelos consideran que Croacia tiene argumentos suficientes para llevar el encuentro hasta el tiempo extra si logra controlar el mediocampo.

En redes sociales también predomina el optimismo por Portugal. La mayoría de los aficionados considera que la calidad individual de su plantel puede marcar diferencia, aunque existe respeto por la experiencia de Croacia y el liderazgo de Luka Modrić.

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Entre los comentarios más repetidos destacan dos factores: el posible último duelo mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, así como la batalla en el mediocampo, considerada la zona que podría definir al ganador.

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić se enfrentarán hoy en la Copa Mundial 2026 Portugal vs Croacia |Archivo

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