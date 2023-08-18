Cristiano Ronaldo y Neymar podrían jugar la Champions League

La Liga Saudí es más europea que nunca. El futbol de Arabia se llenó de estrellas del Viejo Continente este verano, luego de que Cristiano Ronaldo abriera la brecha, y varios jugadores siguieran sus pasos durante el mercado de fichajes.

Neymar, Benzema, N'golo Kante, Roberto Firmino, Sadio Mané encabezan la lista de los traspasos que se hicieron en estos últimos meses, para convertir a dicho balompié en uno de los más importantes o por lo menos uno de los que más ojos van a tener en esta nueva temporada.

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Federación de Futbol de Arabia Saudita pide jugar la Champions League

Distintos reportes en Europa confirman que la Federacipon de Futbol de Arabia Saudita abría solicitado tener un equipo en la Champions Leagues del siguiente año, la Temporada 2024-2025. El certamen más importante a nivel de clubes en el mundo se expandirá y tendrá 36 escuadras en lugar de 32.

Con esa noticia, el futbol saudí estaría en pláticas con la UEFA para sumar al campeón de la temporada, y así poder tener una escuadra en el torneo, además de tener muchos más ojos interesados en la liga del Medio Oriente.

Con esto, Cristiano Ronaldo, Neymar y Benzema, además de sus distintos acompañantes que arribaron con ellos en el vereano, buscarían podrían regresar a la Champions League, certamen que el primero y el tercero ganaron cinco veces con el Real Madrid, mientras que el brasileño consiguió una en el 2015 con el Barcelona. Ellos tres serían la opción para volver, pues están como los grandes candidatos con sus respectivos equipos de coronarse.

Aunque parece complicado, como lo era tener esas figuras en su futbol, el balompié de Arabia Saudita podría dar otro golpe sobre la mesa y ahora pelear por el título mpas importante a nivel de clubes en el mundo.