Cristiano Ronaldo podría llegar al Mundial 2030: esto es lo que se sabe de sus conversaciones con Jorge Jesús
El nuevo DT de Portugal tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya habló con el delantero
Cristiano Ronaldo podría contar una nueva revancha tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras la llegada de Jorge Jesús como nuevo entrenador de la Selección de Portugal, se puede contar con la posible inclusión del astro portugués dentro del proceso para la cita mundialista de 2030.
De acuerdo con diversos reportes, habría una charla entre Cristiano Ronaldo y el entrenador portugués con el propósito de poder unirse al nuevo proyecto. Una de las principales razones por las que el “Bicho” estaría dispuesto a realizar dicho esfuerzo se debe a que la siguiente edición se jugará en Portugal.
Los récords que Cristiano Ronaldo rompería si juega la Copa Mundial de la FIFA 2030™
Cristiano Ronaldo podría hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2030™ como el único jugador en estar presente en siete ediciones. Sería un reto sumamente complejo debido a que en aquel torneo contaría con 45 años de edad, por lo que podría aspirar a romper la marca de Essam El-Hadary como el jugador más veterano en disputar un partido de torneo.
Cabe mencionar que el atacante portugués también podría aspirar a alargar un récord que ya le pertenece: sumar 7 goles en 7 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™. Ante los rumores de su deseo por jugar un torneo mundialista más, se daría pie a un camino que apostaría por romper varios récords importantes.
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¿Cristiano Ronaldo al 2030? La postura de la Federación Portuguesa de Fútbol
Pedro Proença, actual presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, rompió el silencio sobre las posibilidades de ver a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2030. El directivo no cerró las puertas a que el astro portugués logre sumarse a la justa mundialista, aunque consideró que es un reto sumamente complicado de lograr.
“Fisiológicamente, sería una gran sorpresa verle en otro Mundial. La Eurocopa dependerá del seleccionador, de su estado y de varios factores técnicos que ahora no conviene analizar”, comentó Proença en rueda de prensa.