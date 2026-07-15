Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo al año: este es su sueldo POR SEGUNDO

La escala salarial de las máximas figuras del deporte internacional alcanza niveles que resultan difíciles de dimensionar para el ciudadano común dentro de la economía global contemporánea. El delantero portugués Cristiano Ronaldo se mantiene en la cima de los atletas mejor pagados de todo el planeta gracias al contrato comercial firmado con el Al Nassr de la Saudi Pro League.

|Al-Nassr

El salario del atacante lusitano sirve como el principal punto de referencia para evaluar el crecimiento del mercado de fichajes de Medio Oriente frente al fútbol de la federación europea. El desglose de sus ganancias permite entender el flujo de divisas que la industria del entretenimiento destina a asegurar los servicios del goleador de la selección portuguesa. Las cifras oficiales indican que el futbolista percibe un salario fijo anual estipulado en la suma de 235 millones de dólares por cada temporada de servicios profesionales completada en el plano de los clubes.

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El increíble monto de dinero que genera Cristiano Ronaldo por segundo

La cifra de los 235 millones de dólares anuales equivale a un cobro garantizado de aproximadamente 19.5 millones de dólares por cada mes de calendario completado en la institución árabe. El desglose de la contabilidad diaria señala que el futbolista portugués genera un ingreso neto estimado en 652,000 dólares por cada jornada de 24 horas transcurrida en su residencia oficial.

Al reducir la escala temporal al mínimo, la ganancia de Cristiano Ronaldo se sitúa en 27,000 dólares por hora y equivale a un cobro de 450 dólares por minuto transcurrido de su vida cotidiana. El resultado final del cálculo matemático arroja que el atacante percibe la suma neta de 7.5 dólares por segundo de manera ininterrumpida durante los 365 días del año calendario. De esta manera, Cristiano se coloca entre los deportistas de élite más ricos de todo el mundo y está en el top 10 de los futbolistas mejor pagados.