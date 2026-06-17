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14 memes que te harán llorar de risa tras el empate de Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026

Portugal no pudo superar al combinado africano y los memes inundaron las redes sociales; Cristiano Ronaldo fue el apuntado

Memes de Portugal vs RD Congo
Memes de Portugal vs RD Congo|Especial

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La Selección de Portugal se llevó una gran sorpresa en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado europeo se enfrentó a República Democrática del Congo, rival que en los papeles era inferior. Sin embargo, los lusos no pasaron del empate 1-1 y comenzaron su camino en la justa mundialista de una manera que no esperaban.

Las redes sociales explotaron tras el austero partido de Portugal ante los africanos. El principal apuntado fue Cristiano Ronaldo, quien poco pudo hacer para cambiar el marcador y la historia de su equipo ante RD Congo. Por esta razón, recopilamos los 14 mejores memes que dejó el empate del cuadro lusitano ante los africanos. Más de una sonrisa se te dibujará en la cara.

Los 14 mejores memes del Portugal vs RD Congo

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Lo que viene para Portugal tras el empate con RD Congo

El empate 1-1 ante RD Congo dejó a Portugal con poco margen de error en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque el equipo europeo todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda, el resultado del debut lo obliga a reaccionar rápido y conseguir una victoria ante Uzbekistán en su segundo partido.

El duelo tomó mayor importancia porque Portugal cerrará la fase de grupos contra Colombia, uno de los rivales más fuertes de la zona. Por eso, dejar más puntos en el camino podría complicar seriamente su clasificación y aumentar la presión sobre un equipo que llegó al torneo como uno de los candidatos a pelear por el título.

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