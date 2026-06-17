14 memes que te harán llorar de risa tras el empate de Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026
Portugal no pudo superar al combinado africano y los memes inundaron las redes sociales; Cristiano Ronaldo fue el apuntado
La Selección de Portugal se llevó una gran sorpresa en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado europeo se enfrentó a República Democrática del Congo, rival que en los papeles era inferior. Sin embargo, los lusos no pasaron del empate 1-1 y comenzaron su camino en la justa mundialista de una manera que no esperaban.
Las redes sociales explotaron tras el austero partido de Portugal ante los africanos. El principal apuntado fue Cristiano Ronaldo, quien poco pudo hacer para cambiar el marcador y la historia de su equipo ante RD Congo. Por esta razón, recopilamos los 14 mejores memes que dejó el empate del cuadro lusitano ante los africanos. Más de una sonrisa se te dibujará en la cara.
Los 14 mejores memes del Portugal vs RD Congo
“Messi marcó hat trick, ya veréis como Cristiano responde con otro”— nenn (fan) (@FCB_nenn) June 17, 2026
Cristiano Ronaldo: pic.twitter.com/twuUih8SnH
"Somos todos Cristiano Ronaldo, tiene que ganar su último mundial 🥺😭💔"— Fran (@frabigol) June 17, 2026
Yo enfrente de la tele de casa alentando a la República Democrática del Congo:pic.twitter.com/LBlbT8XxGr
Portugal intentando que Cristiano marque un gol pic.twitter.com/jPPydOn3Pn— nenn (fan) (@FCB_nenn) June 17, 2026
Los bichiboys: Cristiano no está acabado, aún le quedan años de gloria.— Rеvеn (@RevenRV) June 17, 2026
La increíble movilidad del bicho:pic.twitter.com/6Sz3ooIqfj
CONTRAGOLPE PARA PORTUGAL, AHÍ VA CRISTIANO RONALDO 🤯💣 pic.twitter.com/a6FDVd3muu— Fabrizio Laporta (@FabrizioLaparto) June 17, 2026
Pégale a la pelota Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/VwjQnulOsP— Trigger (@TriggerFCB) June 17, 2026
"Un penalti te pido, solo uno necesito"— maldidown (@maldiidown) June 17, 2026
"No puedo pitarte un penalti si no pisas ni el área"
La conversación entre el árbitro y Cristiano pic.twitter.com/OOxwJrgQU7
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Kylian Mbappe → 2 goals— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026
Erling Haaland → 2 goals
Lionel Messi → 3 goals
Cristiano → Ronaldo pic.twitter.com/vaHgBAoLQg
Cristiano Ronaldo vs Congo pic.twitter.com/Un7z784C3W— Hater Report (@HaterReport) June 17, 2026
cristiano intentando regatear con 41 años pic.twitter.com/MubdIw5KO7— alex (@alexnohate) June 17, 2026
Cristiano Ronaldo ayudando a Portugal pic.twitter.com/RPAlmbuhju— D A L B 🇨🇴 (@zerep_dalb) June 17, 2026
Portugal players trying to help Ronaldo to score pic.twitter.com/6Ci7NVkFug— Berneese (@theberneese) June 17, 2026
Portugal vs DR Congo pic.twitter.com/8g8OaD14cH— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026
Ahí va Ronaldo en el contragolpe de Portugal: pic.twitter.com/qyzmwvWzHb— Jeff (@JeffFcb14) June 17, 2026
Lo que viene para Portugal tras el empate con RD Congo
El empate 1-1 ante RD Congo dejó a Portugal con poco margen de error en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque el equipo europeo todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda, el resultado del debut lo obliga a reaccionar rápido y conseguir una victoria ante Uzbekistán en su segundo partido.
El duelo tomó mayor importancia porque Portugal cerrará la fase de grupos contra Colombia, uno de los rivales más fuertes de la zona. Por eso, dejar más puntos en el camino podría complicar seriamente su clasificación y aumentar la presión sobre un equipo que llegó al torneo como uno de los candidatos a pelear por el título.