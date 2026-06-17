14 memes que te harán llorar de risa tras el empate de Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026

La Selección de Portugal se llevó una gran sorpresa en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado europeo se enfrentó a República Democrática del Congo, rival que en los papeles era inferior. Sin embargo, los lusos no pasaron del empate 1-1 y comenzaron su camino en la justa mundialista de una manera que no esperaban.

Las redes sociales explotaron tras el austero partido de Portugal ante los africanos. El principal apuntado fue Cristiano Ronaldo, quien poco pudo hacer para cambiar el marcador y la historia de su equipo ante RD Congo. Por esta razón, recopilamos los 14 mejores memes que dejó el empate del cuadro lusitano ante los africanos. Más de una sonrisa se te dibujará en la cara.

Los 14 mejores memes del Portugal vs RD Congo

“Messi marcó hat trick, ya veréis como Cristiano responde con otro”



Cristiano Ronaldo: pic.twitter.com/twuUih8SnH — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 17, 2026

"Somos todos Cristiano Ronaldo, tiene que ganar su último mundial 🥺😭💔"



Yo enfrente de la tele de casa alentando a la República Democrática del Congo:pic.twitter.com/LBlbT8XxGr — Fran (@frabigol) June 17, 2026

Portugal intentando que Cristiano marque un gol pic.twitter.com/jPPydOn3Pn — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 17, 2026

Los bichiboys: Cristiano no está acabado, aún le quedan años de gloria.



La increíble movilidad del bicho:pic.twitter.com/6Sz3ooIqfj — Rеvеn (@RevenRV) June 17, 2026

CONTRAGOLPE PARA PORTUGAL, AHÍ VA CRISTIANO RONALDO 🤯💣 pic.twitter.com/a6FDVd3muu — Fabrizio Laporta (@FabrizioLaparto) June 17, 2026

Pégale a la pelota Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/VwjQnulOsP — Trigger (@TriggerFCB) June 17, 2026

"Un penalti te pido, solo uno necesito"



"No puedo pitarte un penalti si no pisas ni el área"



La conversación entre el árbitro y Cristiano pic.twitter.com/OOxwJrgQU7 — maldidown (@maldiidown) June 17, 2026

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Kylian Mbappe → 2 goals

Erling Haaland → 2 goals

Lionel Messi → 3 goals

Cristiano → Ronaldo pic.twitter.com/vaHgBAoLQg — Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo vs Congo pic.twitter.com/Un7z784C3W — Hater Report (@HaterReport) June 17, 2026

cristiano intentando regatear con 41 años pic.twitter.com/MubdIw5KO7 — alex (@alexnohate) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo ayudando a Portugal pic.twitter.com/RPAlmbuhju — D A L B 🇨🇴 (@zerep_dalb) June 17, 2026

Portugal players trying to help Ronaldo to score pic.twitter.com/6Ci7NVkFug — Berneese (@theberneese) June 17, 2026

Portugal vs DR Congo pic.twitter.com/8g8OaD14cH — Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026

Ahí va Ronaldo en el contragolpe de Portugal: pic.twitter.com/qyzmwvWzHb — Jeff (@JeffFcb14) June 17, 2026

Lo que viene para Portugal tras el empate con RD Congo

El empate 1-1 ante RD Congo dejó a Portugal con poco margen de error en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque el equipo europeo todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda, el resultado del debut lo obliga a reaccionar rápido y conseguir una victoria ante Uzbekistán en su segundo partido.

El duelo tomó mayor importancia porque Portugal cerrará la fase de grupos contra Colombia, uno de los rivales más fuertes de la zona. Por eso, dejar más puntos en el camino podría complicar seriamente su clasificación y aumentar la presión sobre un equipo que llegó al torneo como uno de los candidatos a pelear por el título.