Cristiano Ronaldo tiene un récord negativo que podría complicarle el partido de hoy vs Croacia

Portugal vs Croacia tiene todos los condimentos para ser el partido de la jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se enfrentarán dos selecciones con peso reciente en Europa y que cuentan con jugadores de clase mundial. Sin embargo, el foco estará puesto sobre Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. El experimentado delantero buscará cortar con una racha negativa en Copas del Mundo.

Cristiano, que lleva dos goles anotados en el torneo, buscará dejar atrás una marca para nada positiva que le ha estado persiguiendo Mundial tras Mundial. Resulta que ‘CR7’ nunca logró anotar en rondas de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo. Este dato podría jugarle a favor, pero también en contra en el próximo duelo ante los croatas por un lugar en los Octavos de Final.

¿Portugal o Croacia? Qué dicen los resultados de las apuestas y la IA sobre el ganador |Crédito: @HNS_CFF / X

Los goles que anotó Cristiano Ronaldo en Mundiales

Antes del duelo contra Croacia este jueves 2 de julio, Ronaldo suma 10 goles anotados en Copas del Mundo. Según los registros, todos ellos fueron anotados en fase de grupos, por lo que buscará convertir su primer gol en fase de eliminación directa ante Croacia.

En Alemania 2006 anotó un gol contra Irán, en Sudáfrica 2010 convirtió otro ante Corea del Norte, en Brasil 2014 anotó contra Ghana, en Rusia 2018 convirtió 4 goles: tres contra España y uno contra Marruecos, En Qatar 2022 anotó uno más ante Ghana nuevamente y se suma el reciente doblete ante Uzbekistán en 2026.

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Con sus dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Cristiano se convirtió en el primer futbolista masculino en marcar en seis Copas del Mundo diferentes.

Goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales por edición

Alemania 2006: 1 gol

Sudáfrica 2010: 1 gol

Brasil 2014: 1 gol

Rusia 2018: 4 goles

Qatar 2022: 1 gol

Norteamérica 2026: 2 goles hasta ahora.

Trabajadores de Cristiano Ronaldo le piden aumento en plena entrevista|Crédito: @FIFAcom / X

A qué hora juegan Portugal y Croacia por los 16avos de final

Portugal y Croacia juegan este jueves 2 de julio por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en una de las llaves más atractivas de la primera ronda de eliminación directa.

El encuentro también se disputará a las 19:00 horas del Este de Estados Unidos. El ganador de esta serie avanzará a los Octavos de Final, donde se medirá contra el vencedor del cruce entre España y Austria.