Cristiano Ronaldo sorprendió con esta declaración sobre el Mundial 2026 tras quedar afuera

Portugal perdió por 1-0 frente a España en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Cristiano Ronaldo salió rápidamente a dar la cara. El astro portugués no escondió su malestar por la derrota. Sin embargo, ponderó los títulos conseguidos con Portugal y remarcó que antes de que él comenzara a jugar para su país, no habían levantado ningún trofeo. Estos dichos tuvieron un fuerte impacto mediático para la prensa portuguesa.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.|MARIA LYSAKER/IMAGN IMAGES via Reuters

La derrota caló hondo en la delegación al ver frustrado el sueño de pelear por el trofeo y el capitán portugués, Cristiano Ronaldo, rompió el silencio. "¿Cómo me levanté hoy? Igual, con la consciencia tranquila. He dado lo mejor. He ganado 3 títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue la Eurocopa en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que el Mundial, sinceramente", expresó. Además, Ronaldo se mostró triste por quedar afuera de manera temprana de la justa mundialista: "Siempre es complicado perder, nos quedamos tristes. Pero mi consciencia está tranquila. Como he dicho ayer, dimos nuestro mejor esfuerzo. Creo que el partido se iba a definir por detalles. España tuvo ese pequeño detalle de suerte en el final, pero con mérito porque ha hecho el gol".

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El atacante del Al-Nassr emitió un testimonio no del todo claro respecto a su futuro defendiendo los colores de su país. "Estoy con la cabeza fría, tranquilo. Después voy a decidir de la mejor manera, hablar con la familia y la gente que me quiere. No decidir ya, porque sería desviar la atención por algo personal, y no voy a hacerlo. Salgo triste, lo que es normal porque cuando uno pierde siempre es así, pero con la conciencia tranquila porque lo he hecho muy bien", cerró.