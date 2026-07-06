Quién es y cuándo asume el nuevo DT de México tras la salida de Javier Aguirre

La estructura organizativa de México completó un cambio de mando definitivo de cara al próximo ciclo deportivo de la federación. El director técnico Javier Aguirre anunció su salida oficial del banquillo luego de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en manos de Inglaterra. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el experimentado entrenador de 67 años ratificó que su permanencia al frente del grupo de jugadores estaba pactada exclusivamente hasta la conclusión de la justa mundialista.

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La cúpula de la federación ya determinó el nombre del sucesor para conducir el destino del equipo hacia el campeonato de 2030. Los directivos establecieron que será el exdefensor histórico Rafael Márquez quien asuma el cargo de director técnico de la Selección Mayor de forma inmediata, ya que venía desempeñándose como el principal asistente técnico y ayudante de campo dentro del esquema de trabajo comandado por Aguirre en México desde el año 2024.

El nuevo estratega mexicano cuenta con una trayectoria relevante como capitán del combinado nacional y disputó un total de cinco ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ a lo largo de su carrera en las canchas. En el ámbito formativo, el oriundo de Michoacán sumó experiencia previa al dirigir a la categoría cadete del Real Alcalá en España y al Barcelona Atlètic en la tercera división del fútbol europeo.

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Fue el propio Javier Aguirre quien confirmó la continuidad de Rafa Márquez al mando del combinado nacional y así lo expresó en la conferencia de prensa posterior al duelo con Inglaterra. "Le di un gran abrazo a Rafa Márquez que continua con esto, que le vienen cuatro años muy buenos. Hay una base sólida", manifestó. Además, Aguirre hizo énfasis en la ilusión que había generado este equipo: "Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. Creo que deben irse todos con la cabeza en alto. Si hay una mira, una crítica, es para el entrenador porque él decide quién y cómo”, culminó.