Trabajadores de Cristiano Ronaldo le pidieron un aumento de sueldo en plena entrevista EN VIVO

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una de las escenas más curiosas alrededor de Cristiano Ronaldo. Después de la victoria de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán, el delantero pasó por la zona de entrevistas y fue sorprendido por dos periodistas que aprovecharon su vínculo empresarial con LiveModeTV, plataforma relacionada con CazéTV, para hacerle un pedido en tono de broma.

El momento se volvió viral porque los comunicadores le recordaron a ‘CR7’ que, al ser accionista de la empresa, técnicamente era su jefe. Por eso, en plena transmisión en vivo, le preguntaron cuándo podían negociar un aumento de sueldo. La escena desató la risa del capitán portugués, que venía de una actuación clave con su Selección.

Cristiano Ronaldo festeja su gol con Portugal en el Mundial 2026.|Phil Noble/REUTERS

Trabajadores de Cristiano Ronaldo le pidieron aumento en plena entrevista

La situación ocurrió en una entrevista posterior al partido de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los periodistas de LiveModeTV, Tiago Almeida y Luana do Bem, bromearon con Cristiano Ronaldo por su reciente llegada como accionista de la plataforma y le lanzaron una petición directa: querían saber cuándo podían hablar sobre un aumento salarial.

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Uno de los comunicadores fue más allá y le dijo que, técnicamente, Cristiano era su jefe. Luego apareció una segunda broma: otra de los periodistas aclaró que no quería un aumento, sino saber si podía recibir un auto de empresa, incluso alguno de los vehículos del propio futbolista.

“Técnicamente eres nuestro jefe, así que queremos saber cuándo podemos negociar un aumento de sueldo”, decía uno de los comunicadores, mientras que el otro irrumpió: “Yo no quiero aumento… solo quería saber si ya me toca carro de la empresa. Puede ser cualquiera de los tuyos”.

Lejos de incomodarse, Cristiano Ronaldo reaccionó con una sonrisa. El portugués tomó el comentario con humor y respondió: “Me gusta el sentido del humor. Hoy es un día para reír. El último partido no lo era, pero hoy sí. Está todo bien”.

Después de tantos Mundiales, Cristiano Ronaldo por fin logró esto con Portugal|Seleções de Portugal ﻿

Cristiano Ronaldo venía de responder con goles ante Uzbekistán

El episodio se dio después de una noche especial para Cristiano. Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán y el delantero volvió a ser protagonista con un doblete, en medio de las críticas que había recibido tras el empate inicial ante República Democrática del Congo.

Con esos goles, Cristiano volvió a ampliar sus registros en Copas del Mundo. Además, el triunfo cambió el clima alrededor de Portugal, que necesitaba una reacción para recuperar confianza dentro del Grupo K.

Después del partido, ‘CR7’ también dejó un mensaje de unidad en redes sociales. El portugués publicó una foto junto a sus compañeros y acompañó la imagen con una palabra: “Unidos”.