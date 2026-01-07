¡Tú NO Cristiano! el outfit que NADIE ESPERABA ver en Ronaldo

Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez no por un gol, un récord o una frase explosiva. Al astro portugués se le vio usando el outfit deportivo más viral y polémico del momento y que está agotado en el mercado , el mismo que se hizo famoso tras ser visto en Nicolás Maduro durante su captura. El impacto fue inmediato: redes sociales incendiadas, memes por miles y una pregunta flotando en el aire: ¿cómo llegó esa prenda hasta el clóset de CR7?

El conjunto, que ya había agotado existencias a nivel mundial, parecía haber completado su ciclo viral. Sin embargo, la aparición de Ronaldo le dio una nueva vida al fenómeno y lo elevó a una dimensión completamente distinta, mezclando política, fútbol y cultura pop como pocas veces se ha visto.

El origen del outfit viral que conquistó internet

Todo comenzó cuando imágenes de Nicolás Maduro usando un conjunto deportivo comenzaron a circular de forma masiva. El contraste entre el contexto político y una prenda deportiva de alto perfil detonó una reacción inmediata en redes sociales. En cuestión de horas, el outfit se convirtió en tendencia global y se agotó en tiendas físicas y plataformas digitales de la marca que lo fabrica.

Cuando la conversación parecía enfriarse, el tema resurgió con fuerza: jugadores del RCD Mallorca aparecieron vistiendo el mismo conjunto al llegar a un partido de LaLiga. La imagen reavivó la polémica y consolidó la prenda como un símbolo viral del momento, cargado de ironía y referencias culturales.

Cristiano Ronaldo entra en escena y rompe el internet

El capítulo más reciente elevó todo al máximo nivel. Un video comenzó a circular mostrando a Cristiano Ronaldo usando el mismo outfit. Aunque no se conoce la fecha exacta de las imágenes, su sola presencia fue suficiente para detonar una nueva ola de reacciones.

La influencia de Cristiano Ronaldo en la moda deportiva es incuestionable. Cada prenda que usa se convierte en tendencia global, y este caso no fue la excepción. Para muchos, su aparición con el conjunto representa la “consagración definitiva” del outfit como el más viral del año.

Cristiano Ronaldo se viste igual que Maduro, en apoyo or crítica ???? @Cristiano pic.twitter.com/WFlBmVX425 — Kairo (@Kadiros_07) January 6, 2026

El conjunto pertenece a la línea Tech Fleece, integrada por sudadera con capucha y pantalón tipo jogger. Antes de agotarse, la sudadera tenía un precio estimado de entre 120 y 140 dólares, mientras que el pantalón oscilaba entre 100 y 120 dólares. El costo total del outfit completo rondaba los 240 a 260 dólares, dependiendo del mercado.

Actualmente, la prenda sigue sin disponibilidad en la mayoría de las tiendas oficiales, y su aparición en figuras como Cristiano Ronaldo solo ha incrementado la expectativa por un posible restock.

De una imagen política inesperada, pasando por un vestidor de LaLiga, hasta llegar al ícono deportivo más influyente del planeta, este outfit ya hizo historia. Y con Cristiano Ronaldo involucrado, el fenómeno está lejos de terminar.