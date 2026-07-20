¿Crítica a Scaloni? Lautaro Martínez dijo esto tras la final perdida ante España y enloqueció a todos

La derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ siguió generando repercusiones después del partido. Con el paso de las horas, Lionel Messi compartió sus primeras palabras en redes sociales y luego se sumaron otros jugadores. Uno de ellos fue Lautaro Martínez, cuyo texto despertó interpretaciones entre los aficionados.

El delantero Lautaro Martínez no sumó minutos en la final disputada en Nueva Jersey —con polémica entre argentinos y españoles—. Tras el encuentro, el “Toro” publicó un mensaje en el que expresó su orgullo por el recorrido de la selección argentina, aunque una frase en particular abrió el debate sobre si escondía una referencia en contra de Lionel Scaloni.

Lautaro Martínez celebra con Lionel Messi|@conmebol

Lautaro Martínez dejó un mensaje tras la final

“Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”, escribió el atacante. Luego agregó la frase que llamó la atención: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno”.

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Ese comentario dio lugar a diferentes interpretaciones. Algunos aficionados entendieron que se trató de una crítica a la decisión de Scaloni de no utilizarlo. Otros consideraron que simplemente reflejó la frustración del delantero por no haber podido participar en un partido de esa magnitud.

Cuál es el precio de Lautaro Martínez|Crédito: @Argentina / X

¿Lautaro Martínez le mandó una indirecta para Lionel Scaloni?

Durante el tiempo suplementario, Argentina todavía tenía una modificación disponible. Sin embargo, Scaloni eligió el ingreso de Marcos Senesi y no el de Lautaro Martínez. Pues el DT buscó reforzar la defensa después de la expulsión de Enzo Fernández y de varios cambios condicionados por problemas físicos.

Hasta el momento, Lautaro Martínez no realizó declaraciones adicionales que aclaren si aquella frase estaba dirigida al cuerpo técnico o si únicamente expresaba su deseo de haber colaborado dentro del campo. Lo curioso es que el jugador del Inter de Milán le había dado la victoria a la Argentina contra Inglaterra en la semifinal.

Lionel Scaloni responde a las críticas|X: Argentina

Lautaro Martínez agradeció a los fanáticos de Argentina

El atacante aprovechó su publicación para agradecer el apoyo de los aficionados argentinos durante todo el torneo. “Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”, escribió. Sin dudas, un desenlace inesperado para Lautaro.

