ÚLTIMA HORA: Cruz Azul llegó a un acuerdo para comprar a este talentoso mediocampista de Chivas

Cruz Azul quiere ser protagonista en el Clausura 2026 y, mientras negocia el fichaje de Agustín Palavecino , la directiva habría puesto los ojos en una de las promesas más llamativas de Chivas en su mediocampo. Aprovechando la buena relación que existe entre rojiblancos y cementeros, La Máquina habría llegado a un acuerdo para cerrar la contratación de Ariel Castro, canterano del Guadalajara.

Quién es Ariel Castro, futbolista que tendría acordada su llegada a Cruz Azul

Castro es una de las joyas más brillantes que ha dado la cantera tapatía durante estos últimos años. En las juveniles se consolidó como un mediocampista mixto, destacándose principalmente en el ataque. Sus virtudes más sobresalientes son su gran visión de juego y capacidad de distribución, factores que Nicolás Larcamón considera clave en el centro del campo de sus equipos. No obstante, Ariel no llegaría para reforzar el primer equipo.

Ariel Castro está cada vez más cerca de Cruz Azul|Crédito: @_arielcastro / IG

Actualmente, Cruz Azul cuenta con figuras destacadas en el centro del campo y una hipotética llegada de Palavecino ampliaría aún más el abanico de posibilidades. En este sentido, Ariel Castro llegaría a La Noria para jugar en el equipo Sub-21, un movimiento que se entiende como una apuesta de desarrollo que podría sumar minutos en Primera División durante el 2026. Solo resta la confirmación oficial por parte de ambos clubes.

El acuerdo entre Cruz Azul y Chivas por Ariel Castro

Según la información que compartió el periodista Jon Barbon a través de su cuenta de X, Cruz Azul habría adquirido el 50% de la carta de Ariel Castro, mientras que Chivas conservaría la otra mitad. Además, la directiva del Guadalajara habría incluido una cláusula de recompra preferencial para proteger su patrimonio deportivo. De esta manera, el conjunto rojiblanco tendrá asegurados beneficios económicos en caso de efectuarse una venta futura.

🚨 #AlertaFichaje 🐐 🔜 🚂 ⏳



Hay acuerdo entre Chivas y Cruz Azul por el pase del mediocampista Ariel Castro 🔁



🔹 El jugador se va vendido al 50% de su carta a La Máquina

🔹 Chivas / Tapatío conserva el otro 50%

🔹 El Rebaño mantiene opción de recompra preferencial a futuro… pic.twitter.com/uIW5zyAfPT — Jon Barbon ® (@jonbarbon) January 4, 2026

Cruz Azul y Chivas, una sociedad que crece en el libro de pases

La directiva de La Máquina y Guadalajara se encuentran viviendo un momento de entendimiento mutuo. Todo comenzó con la llegada de Jesús Orozco Chiquete a Cruz Azul en una operación que significó varios millones de dólares para los tapatíos. Sin embargo, la sociedad se mantuvo vigente durante este mercado de pases cuando Chivas acordó la contratación de Ángel Sepúlveda, quien hasta hace unos meses pertenecía al equipo cementero.

La inminente llegada de Ariel Castro a La Noria afianza aún más la relación entre Cruz Azul y Chivas, quienes se han convertido en socios durante los últimos años para satisfacer las necesidades de sus respectivos equipos.