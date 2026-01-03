Fue la promesa de Chivas, jugó en la Selección Mexicana y hoy está sin equipo a sus 31 años

Ángel Zaldívar es el jugador que un día fue la promesa de Chivas y hoy está sin equipo a sus 31 años, luego de terminar contrato con Juárez y la directiva optara por no renovarle . El delantero tuvo sus grandes momentos, pues en algún momento jugó en la Selección Mexicana, pero en el presente están en espera de que su agente le encuentre acomodo en un nuevo equipo.

“El Ingeniero del Gol” llegó a los Bravos en enero de 2024 y permaneció casi 2 años, en los que disputó 69 partidos y metió 12 goles, además de 2 asistencias, según BeSoccer. Estos números no fueron suficientes para la directiva de Juárez, que ante la llegada de Pedro Caixinha al banquillo , optaron por darle las gracias.

Ángel Zaldívar es el canterano de Chivas que se encuentra sin equipo, tras su paso por Juárez FC.|@angelzaldívar

Por lo anterior, Zaldívar regresó a Guadalajara donde se sigue preparando y entrena de manera individual para estar de la mejor manera posible, en caso de que su agente le consiga acomodo en un equipo de la Liga BBVA MX, ya que un posible regreso a Chivas es imposible, pues no hay lugares para un delantero más.

Los clubes en los que ha jugado el ex de Chivas

El delantero es canterano de Chivas y pasó por todas las categorías hasta llegar al primer equipo, donde sumó 41 goles y 14 asistencias. Su momento más relevante fue en el Clausura 2017, cuando fue pieza fundamental en la obtención de varios títulos bajo el mando de Matías Almeyda, pues ello le valió debutar con la Selección Mexicana con Juan Carlos Osorio.

“Chelo” nunca pudo ganarse la titularidad en el Rebaño Sagrado, por lo que salió del equipo en diferentes ocasiones, para jugar para Coras de Tepic de la Liga de Expansión MX, así como Puebla, Rayados y Atlético de San Luis en la Primera División.