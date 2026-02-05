ÚLTIMA HORA: Cruz Azul se queda sin delantero inesperadamente y la afición ya la sufre

Gabriel Fernández le dio la peor noticia a Cruz Azul luego de la goleada ante Vancouver FC en Concachampions . Resulta que el delantero salió lesionado cuando el encuentro estaba cerca de terminar, situación que ha generado un fuerte dolor de cabeza en Nicolás Larcamón, ya que la plantilla no cuenta con jugadores que puedan cubrir dicha posición a excepción de Mateo Levy, juvenil de La Máquina.

El préstamo de Giorgos Giakoumakis al PAOK y la reciente salida de Ángel Sepúlveda a Chivas, hicieron que Cruz Azul solamente tenga como opción al canterano Levy para afrontar los próximos partidos de Liga BBVA MX . Por este motivo y ante la repentina lesión de ‘Toro’ Fernández, la directiva cementera ha acelerado con el proceso de negociar por un nuevo delantero centro en este mercado de fichajes.

Gabriel ‘Toro’ Fernández se lesionó en el juego contra Vancouver|Crédito: Cruz Azul / X

Cruz Azul ya tendría confirmado a su nuevo delantero

Según información que pudo compartir el periodista argentino César Luis Merlo, el delantero centro nigeriano, Christian Ebere, ya habría sido confirmado como nuevo refuerzo de Cruz Azul para disputar el Clausura 2026. De 27 años, el futbolista abandonará Nacional de Uruguay para sumarse a las filas de La Máquina y, según la fuente mencionada, firmará un contrato por 3 años con los cementeros.

🚨Christian Ebere es nuevo refuerzo de Cruz Azul. Firmará por 3 años. #TratoHecho ⬇️https://t.co/RrFwCLjZ0u pic.twitter.com/gf1Fuq0LVh — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 4, 2026

Otro nombre que ha sonado mucho dentro de las instalaciones de La Noria ha sido João Pedro, goleador brasileño que juega para Atlético San Luis. Sin embargo, el conjunto potosino no tiene intenciones de dejar ir al futbolista y, además, sus pretensiones habrían sido elevadas, por lo que la negociación quedó estancada. Con la inminente llegada de Ebere, todo parece indicar que Cruz Azul desistirá de fichar a João Pedro.

Nicolás Larcamón dio tranquilidad respecto a la situación

Una vez finalizado el juego contra Vancouver, el entrenador de Cruz Azul fue consultado sobre la lesión del ‘Toro’ Fernández y este no dudó a la hora de calmar las aguas: “El Toro aparentemente sintió una entrada muy brusca por parte del rival y creemos que no es nada mayor, así que esperaremos los estudios para confirmar que simplemente fue un torzón leve y no más que eso”.

Durante la jornada de este jueves 5 de febrero, el delantero uruguayo será sometido a estudios y el parte médico confirmará la gravedad de la lesión. El diagnóstico preliminar indica que podría tratarse de un esguince de grado 1, por lo que estaría de baja por unos pocos días.

Mientras tanto, la directiva cementera acelerará para hacer oficial la contratación de Ebere, quien podría llegar a ser titular en el próximo juego ante Toluca por la Jornada 5 del Clausura 2026, si logra ser anunciado en los próximos días.