El altísimo precio de Luiz Araújo, la estrella de Brasil que quiere Cruz Azul

Cruz Azul quiere romper el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX con la llegada de Luiz Araújo, extremo derecho que juega para el Flamengo de Brasil. Anteriormente, se dio a conocer que Nicolás Larcamón tiene la intención de reforzar la delantera de La Máquina con un futbolista desequilibrante y el brasileño de 29 años encaja a la perfección en las pretensiones del entrenador. Sin embargo, su fichaje significaría una gran inversión para los cementeros.

De acuerdo a los datos ofrecidos por Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Luiz Araújo tiene un valor de mercado de 7 millones de euros, monto que Cruz Azul debería utilizar como referencia a la hora de iniciar las negociaciones por la compra de su ficha. El delantero nacido en Taquaritinga, Brasil, tiene contrato vigente con el ‘Fla’ hasta diciembre de 2027, por lo que la directiva deberá comprar su pase sin excepciones .

Luiz Araújo tiene un valor de 7 millones de euros en el mercado|Crédito: Getty Images

Cabe destacar que Flamengo desembolsó 10 millones de dólares en el año 2023 para comprar la ficha de Araújo, proveniente del Atlanta United de la MLS. Esta información también es útil, ya que es posible que los brasileños busquen recuperar gran parte del dinero invertido en el futbolista surgido de la cantera de São Paulo.

TE PUEDE INTERESAR:



Según la información que compartió el insider Ike Carrera en su cuenta de X, La Máquina ha iniciado sondeos para conocer la situación del extremo de Flamengo, aunque aún no ha enviado ninguna oferta formal. Será cuestión de tiempo conocer si finalmente Cruz Azul avanza en la contratación de Araújo o si, por otro lado, opta por buscar nuevas opciones en el mercado de fichajes.

Fuentes: Luiz Araújo está en el radar de Cruz Azul. La Máquina ha iniciado sondeos por el delantero brasileño de Flamengo.

Con @Oliveira32Pablo. pic.twitter.com/Ov7SlJgkuR — Carrerismo (@ikecarrera) January 28, 2026

Cruz Azul deberá trabajar a contrarreloj

La directiva cementera deberá hacer un trabajo impecable para contratar los servicios de Araújo. Resulta que solo queda poco más de una semana para que el mercado invernal de la Liga BBVA MX llegue a su final, pues la fecha límite que tienen todos los equipos para fichar es el día lunes 9 de febrero. Sabiendo esto, Cruz Azul no deberá perder el tiempo y avanzar lo más rápido posible para no quedarse con las manos vacías.

Lo positivo en cuanto a este aspecto es que La Máquina pudo acordar la salida de Mateusz Bogusz, mediocampista polaco, necesario para liberar un cupo de jugador extranjero. El europeo pasará a jugar en el Houston Dynamo de la MLS, por lo que Cruz Azul tendría vía libre para contratar a Araújo, aunque primero deberá negociar el valor del traspaso y el contrato del jugador.

