OFICIAL: Cruz Azul confirma refuerzo procedente del Real Madrid para el Apertura 2026

El conjunto de Cruz Azul Femenil, confirmó este jueves 17 de septiembre del 2026, a Alicia De La Cuerda como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Un fichaje que ha llamado la atención y genera bastante expectativa entre los aficionados pues es una jugadora que llega al futbol mexicano, procedente del Real Madrid.

Desde España 🇪🇸 llega nuestra nueva jugadora, Alicia De La Cuerda. ¡Bienvenida a bordo! 😮‍💨🚂 pic.twitter.com/ksFe1SEfNt — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) September 17, 2026

¿Quién es Alicia De La Cuerda?

Alicia De la Cuerda García-Calvo es una futbolista de 22 años de edad, española, que tiene un paso llamativo en el futbol. Su primera formación fue en la Escuela deportiva de Argés, después llegó al Atlético de Madrid en 2014 hasta 2022 para dar el salto al Real Madrid.

De igual forma, ha sido convocada con la Selección de España. En su momento tuvo llamado en la categoria sub-19.

Con el equipo merengue, debido a su corta edad, mucho de sus encuentros disputados fue con el equipo B. Con su llegada a Cruz Azul, se espera que se consolide como una pieza clave, gane experiencia y sea una jugadora diferente que les ayude a seguir compitiendo.

Una jugadora con un liderazgo llamativo en el terreno de juego, que llegó a portar el gafete de capitana en varias ocasiones y que con su corta edad, quiere conquistar el futbol mexicano.