Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX FEMENIL
QUIERO VER
Fútbol

OFICIAL: Cruz Azul confirma refuerzo procedente del Real Madrid para el Apertura 2026

Cruz Azul confirmó en sus redes redes sociales a una nueva futbolista como refuerzo procedente del Real Madrid para el Apertura 2026

Escudo de Cruz Azul
|@CruzAzul

Escrito por: Iván Vilchis

El conjunto de Cruz Azul Femenil, confirmó este jueves 17 de septiembre del 2026, a Alicia De La Cuerda como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Un fichaje que ha llamado la atención y genera bastante expectativa entre los aficionados pues es una jugadora que llega al futbol mexicano, procedente del Real Madrid.

¿Quién es Alicia De La Cuerda?

Alicia De la Cuerda García-Calvo es una futbolista de 22 años de edad, española, que tiene un paso llamativo en el futbol. Su primera formación fue en la Escuela deportiva de Argés, después llegó al Atlético de Madrid en 2014 hasta 2022 para dar el salto al Real Madrid.

De igual forma, ha sido convocada con la Selección de España. En su momento tuvo llamado en la categoria sub-19.

Con el equipo merengue, debido a su corta edad, mucho de sus encuentros disputados fue con el equipo B. Con su llegada a Cruz Azul, se espera que se consolide como una pieza clave, gane experiencia y sea una jugadora diferente que les ayude a seguir compitiendo.

Una jugadora con un liderazgo llamativo en el terreno de juego, que llegó a portar el gafete de capitana en varias ocasiones y que con su corta edad, quiere conquistar el futbol mexicano.

Tags relacionados
Cruz Azul Femenil

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Conferencia de Prensa

12:55 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP