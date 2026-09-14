Cruz Azul: ¿cuántos clubes mexicanos le han ganado a Lionel Messi?

Gracias a su larga trayectoria y a sus años recientes participando en la Major Leagues Soccer, Lionel Messi ha tenido varios enfrentamientos contra clubes mexicanos. Incluso en su etapa con Barcelona se cruzó contra los equipos de la Liga BBVA MX. Ante eso, este es el registro oficial del argentino ante los aztecas, pensando en el nuevo cruce donde se disputará un título ante Cruz Azul.

¡Messi, celébralo! El regreso de Lionel Messi a una final | Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuántos clubes mexicanos han vencido a Lionel Messi?

Aunque en algún tiempo parecía imposible ver a Lionel Messi lejos de Barcelona, ya pasaron 5 años desde que dio el salto al PSG. Y posteriormente, quiso vivir su retiro en el futbol de la MLS. Con eso en mente, son varios los duelos donde ha enfrentado a clubes de la liga mexicana… y el registro indica tres triunfos en 11 oportunidades totales donde el argentino se cruzó con los clubes aztecas.

El primer duelo contra un equipo mexicano lo vivió en el 2006, en un amistoso internacional donde empató a cuatro goles contra el América. Y el más reciente de estos enfrentamientos sucedió en la Leagues Cup 2026. León derrotó 2-3 a Las Garzas, situación que solo había ocurrido (triunfo de un club mexicano contra Messi) cuando Rayados eliminó a Inter Miami en los Cuartos de Final de la Concachampions con global de 5-2. Ambos duelos de dicha serie los ganó La Pandilla.

He aquí el listado total de duelos de Lionel Messi vs el futbol mexicano de clubes:

09/Agosto/2026 - América 4-4 Barcelona - Amistoso Internacional

08/Agosto/2009 - Chivas 1-1 Barcelona - Amistoso Internacional

16/Diciembre/2009 - Barcelona 3-1 Atlante - Mundial de Clubes

18/Agosto/2014 - Barcelona 6-0 León - Trofeo Joan Gamper

21/Julio/2023 - Inter Miami 2-1 Cruz Azul - Leagues Cup

03/Abril/2024 - Inter Miami 1-2 Rayados - Concachampions

10/Abril/2024 - Rayados 3-1 Inter Miami - Concachampions

18/Enero/2025 - Inter Miami 1-1 América - Amistoso Internacional

29/Julio/2025 - Inter Miami 2-1 Atlas - Leagues Cup

05/Agosto/2026 - Inter Miami 4-2 San Luis

12/Agosto/2026 - Inter Miami

¿Lionel Messi jugará la Campeones Cup 2026 contra Cruz Azul?

Si nada extraño sucede, Lionel Messi comandará a su equipo cuando enfrenten a los cruzazulinos por el trofeo de la Campeones Cup. Inter Miami llega como el vigente campeón de la MLS y Cruz Azul hace lo propio como el monarca mexicano. Ambos buscan su primer trofeo de este torneo, donde Cruz Azul ya perdió una final al caer 2-0 ante Columbus Crew en 2021. El duelo sucederá a las 18:00 horas (CDMX) el próximo miércoles 16 de septiembre.