Cruz Azul en problemas: Larcamón pide ayuda a la FIFA por este inconveniente

Cruz Azul se medirá este martes por la noche ante el LAFC en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 que se disputará en California, Estados Unidos, país donde no puede ingresar Christian Ebere debido a políticas migratorias. Por lo anterior, Nicolás Larcamón, quien regresaría a la titularidad a Kevin Mier, pidió ayuda a la FIFA por este inconveniente.

El delantero no hizo el viaje al país norteamericano que restringe el acceso a personas de diferentes nacionalidades, entre ellas a los nigerianos, como es el caso del futbolista. Esto significa una baja sensible para el cuadro celeste, pues después de ser mandado a la Sub-21 ante Pumas, ha sido considerado en los últimos 3 partidos de liga.

Christian Ebere no realizó el viaje a Estados Unidos debido a que no puede ingresar por temas migratorios.|Club de Futbol Cruz Azul

La petición de Nicolás Larcamón a la FIFA

Larcamón defendió a su jugador y fue durante la conferencia de prensa previa al duelo ante LAFC que dio una polémica declaración, ya que consideró que con la baja del nigeriano el equipo rival tiene una ventaja.

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“Hay una cuestión que me parece muy importante que la FIFA atienda. No tiene que ver con una suspensión deportiva, pero sí es algo que favorece al equipo rival dadas las normativas y declaraciones migratorias. Es un tema que se debería atender para no afectar la calidad de la competencia”, mencionó el entrenador.

¿Por qué Ebere no puede ingresar a Estados Unidos?

El Gobierno de los Estados Unidos restringió la entrada de ciudadanos de 39 países, entre ellos Nigeria. De acuerdo con un artículo del portal VisaHQ, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció a finales del año pasado bloquear el ingreso para las personas oriundas de este país “responsables o cómplices de actos graves de violencia contra cristianos y otras minorías religiosas”.

Lo anterior se dio tras ataques en los estados de Plateau y Kaduna, los cuales fueron atribuidos a milicias fulani y al Estado Islámico en África Occidental.