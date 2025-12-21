La Máquina habría cerrado a su primer fichaje extranjero para el Clausura 2026: “Jugará en Cruz Azul”

Cruz Azul se está alistando para afrontar el Clausura 2026 y se espera que el equipo de Nicolás Larcamón tenga caras nuevas para soñar con el título de Liga BBVA MX. Si bien hay varios futbolistas que suenan para reforzar a La Máquina durante este libro de pases, existe un delantero sudamericano que tendría todo prácticamente cerrado para viajar a México en los próximos días. Se trata de Miguel Ángel Borja.

Miguel Borja sería el primer refuerzo extranjero de Cruz Azul en 2026

De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino Damián Villagra, “Miguel Borja jugará en Cruz Azul”. Si bien es cierto que el colombiano fue vinculado a Boca Juniors durante esta última semana , su objetivo desde el primer día habría sido fichar por La Máquina y tener su primera experiencia en la Liga BBVA MX.

Miguel Borja llegaría a Cruz Azul|Crédito: Getty Images

Por otro lado, Felipe Sierra, corresponsal colombiano, afirmó que Borja firmará contrato por dos años (hasta diciembre de 2027) con Cruz Azul. Cabe resaltar que el delantero de 32 años estampará su firma como agente libre, luego de que su vínculo con River Plate haya llegado a su final. De esta manera, el conjunto cementero tendría a su primer refuerzo para el Clausura 2026.

🚨 Acuerdo alcanzado: Miguel Ángel Borja (32) será nuevo jugador de #CruzAzul, firmará contrato por 2 años (hasta diciembre de 2027) como agente libre tras su salida de #RiverPlate. 🇨🇴



👀 Viajará a México la próxima semana a realizarse exámenes médicos pic.twitter.com/H4NTjKTviv — Pipe Sierra (@PSierraR) December 21, 2025

La fecha en la que llegaría Borja a Cruz Azul

Distintos reportes indican que el ‘Colibrí’ llegaría a México entre el día 26 y 28 de diciembre para reportarse a la pretemporada con el resto del plantel azul. En estos momentos, el jugador con pasado en Palmeiras compartió en redes sociales que se encuentra entrenando en la ciudad colombiana de Cartagena, además de disfrutar de sus vacaciones junto con su familia esperando por un nuevo reto en territorio azteca.

El salario que Cruz Azul debería pagarle a Miguel Borja

A pesar de llegar gratis desde Argentina, el fichaje de Borja le costaría una buena cantidad de dinero a Cruz Azul. Medios argentinos afirman que el atacante colombiano percibía unos 1,7 millones de dólares anuales en River, siendo uno de los jugadores con salario más alto del plantel. Según reportes, La Máquina le ofrecería un sueldo similar, siendo mayor a la propuesta de Boca.