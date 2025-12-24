Cruz Azul gastó toda esta fortuna en la Liga BBVA MX en los últimos años: el peor de todos

Aunque Cruz Azul tiene un as bajo la manga para el Clausura 2026 , sobre todo pensando en refuerzos para intentar volver a ser campeón, lo cierto es que en los últimos tiempos La Máquina ha sido el equipo que más dinero ha gastado entre todos los de la Liga BBVA MX, contando el promedio entre inversión en futbolistas y el dinero ganado por ventas.

De la mano de Martín Anselmi, Cruz Azul no ha logrado completar una estadística positiva que se había dado en los últimos 5 torneos. Además, ahora con Nicolás Larcamón como entrenador, los Celestes no pudieron conseguir ningún trofeo de la Liga MX. Es decir, se gastó mucho dinero para conseguir resultados que no fueron los esperados por los fanáticos.

Balance negativo en más de 70 millones de euros

De acuerdo a la información que brinda 365Scores, sitio especializado en recolectar datos dentro del futbol, Cruz Azul ha sido el equipo que más dinero ha gastado en las últimas 5 temporadas, contando desde la 2021 - 2022 hasta la 2025 - 2026. Los otros tres miembros de ‘Los 4 Grandes’ también tienen el balance en negativo, pero no tanto como La Máquina.

Siempre según los datos de la página mencionada, Cruz Azul tiene un saldo negativo de 73,690,000 euros. En tanto, de los otros grandes de México, el Club América está en -66.21 millones de euros; Chivas de Guadalajara tiene -28.16 millones de euros y Pumas de la UNAM se queda con -17.24 Md€ en el balance.

De los 18 equipos de la Liga BBVA MX, hay 11 que se encuentran con balances negativos entre fichajes y ventas de futbolistas. Se entiende que los mejores equipos quieran invertir más para obtener más títulos, pero Cruz Azul aún no lo pudo hacer valer con consagraciones a nivel local en el futbol mexicano.

Cruz Azul ganó una Concachampions invirtiendo mucho dinero

Aunque no pudo lograr un título en la Liga MX en estos últimos tiempos, lo cierto es que Cruz Azul conquistó la Concacaf Champions Cup 2025 y jugó el Derbi de las Américas ante Flamengo. De todos modos, puede parecer poco ante semejante inversión de 73.69 millones de euros. ¿Lo hará valer en 2026?

