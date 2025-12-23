Cruz Azul tiene este as bajo la manga para el Clausura 2026 y sus refuerzos son de lujo

Mientras que se conoció por qué Miguel Borja eligió Cruz Azul por sobre Boca Juniors en la rama varonil del club, en el sector femenil de la institución de La Noria ya se habla del ‘as’ bajo la manga que posee la directiva de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Todo indica que van por todo en el futbol mexicano y que buscan conseguir el primer trofeo de liga.

A diferencia de la rama varonil donde el equipo se destaca con refuerzos como Miguel Borja (¿fue una buena incorporación?) gastando mucho dinero, en la rama femenil Cruz Azul debe cuidar mucho más la economía. Sin embargo, el ‘as’ bajo la manga para el Clausura 2026 es reemplazar todas las bajas que tuvo en lo que va de este mercado de fichajes.

Cruz Azul femenil ha sumado varios refuerzos tras las bajas que ha sufrido

El director técnico Diego Testas sabe que tendrá una tarea difícil luego de que la plantilla de Cruz Azul femenil tuvo muchos cambios. Claro, el equipo clasificó por primera vez a las semifinales de la Liguilla de la Liga BBVA MX y tras eso se dieron modificaciones claras. De todos modos, hubo refuerzos importantes, que serán el ‘as’ bajo la manga de La Máquina Cementera.

Araceli Torres: lateral que llega desde Chivas de la Liga MX Femenil. ‘Cheli’ tiene 24 años y mucho potencial.

lateral que llega desde Chivas de la Liga MX Femenil. ‘Cheli’ tiene 24 años y mucho potencial. Mia León: mediocampista peruana. Tiene 20 años y es una de las joyas de su selección. Llega desde Alianza Lima.

mediocampista peruana. Tiene 20 años y es una de las joyas de su selección. Llega desde Alianza Lima. Karol Arcanjo: defensora central brasileña. Tiene 28 años y promete dar jerarquía tras llegar desde Chivas de Guadalajara.

defensora central brasileña. Tiene 28 años y promete dar jerarquía tras llegar desde Chivas de Guadalajara. María Cristina Montaño: mediocampista mexicana. ‘Macri’ tiene 18 años y llega desde el Mazatlán.

Araceli Torres pasó de Chivas a Cruz Azul

Cruz Azul femenil también tuvo algunas bajas

Más allá de los refuerzos que arribaron a Cruz Azul, lo cierto es que la rama femenil de La Máquina también tuvo algunas bajas de peso que contrarrestan ese as bajo la manga que han sido las altas que ha tenido hasta ahora para el Clausura 2026. Las estrellas que partieron de La Noria son: