Todos daban a este ex Cruz Azul como descartado, pero regresó y sueña con ser convocado por Javier Aguirre en México

Mientras que Cruz Azul podría perder a una de las figuras que se ganó miradas desde Europa, un ex futbolista de la institución de La Noria apunta a recuperarse de su lesión de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque todos daban por descartado a este jugador, finalmente está regresando de un duro momento y sueña con ser convocado por Javier Aguirre en México.

Mientras una figura dio un desgarrador mensaje por no llegar al Mundial 2026, en las últimas horas se dio la sorpresa del regreso de Rodrigo Huescas a los entrenamientos tras lo que había sido su rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha hace casi 6 meses. Él no pierde las esperanzas de jugar para la Selección Nacional de México.

La dura lesión de Rodrigo Huescas y su regreso al campo de juego

El último encuentro del lateral derecho de 22 años con el Copenhague fue ante el Qarabağ de Azerbaiyán el pasado 1 de octubre de 2025 en el partido válido por la jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Ese día debió ser reemplazado a los 15 minutos del partido por lo que luego se confirmó que era una lesión en los ligamentos de su rodilla derecha.

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En las últimas horas en el entrenamiento del conjunto danés se pudo ver a Huescas entrenando en el campo de juego por primera vez desde su lesión, pues hasta ahora únicamente estaba haciendo ejercicios en el gimnasio, pensando únicamente en la rehabilitación. Ahora incorporó ejercicios en el verde césped.

Los números de Rodrigo Huescas en Cruz Azul

Rodrigo Huescas es el ex Cruz Azul que se destaca en Europa|Cruz Azul

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que habla de estadísticas de futbolistas, los números de Rodrigo Huescas en Cruz Azul fueron estos:

86 partidos jugados

49 encuentros como titular

6 goles convertidos

14 asistencias aportadas

Así le va a Rodrigo Huescas en Europa

Mientras tanto, con el Copenhague de Dinamarca, las cifras de Rodrigo Huescas allí son las siguientes:

55 partidos jugados

47 encuentros como titular

3 goles convertidos

7 asistencias aportadas

1 lesión de ligamentos

Último partido: 1º de octubre de 2025.