Uno por uno: este es el jugador más caro de cada equipo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Armando González lidera el ranking del futbol mexicano, pero estos son los jugadores más caros de cada equipo de la Liga BBVA MX
La Liga BBVA MX cuenta con mucho talento tanto nacional como internacional. En los últimos meses, jugadores de talla mundial pisaron suelo mexicano para jugar en nuestra liga, como es el caso de Ángel Correa, Raphael Veiga, Anthony Martial, entre otros. En este contexto, analizamos cuál es el futbolista más caro de cada equipo del futbol mexicano.
Con la reciente actualización de valores que recibió Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Armando ‘Hormiga’ González de Chivas se convirtió en el futbolista mejor valuado de toda la Liga BBVA MX. El canterano de 22 años lidera el ranking y es, actualmente, el jugador más caro del Guadalajara. A continuación haremos hincapié en cada club de Primera División.
El jugador más caro de cada equipo de la Liga BBVA MX en 2026
Club América: Raphael Veiga y Alejandro Zendejas
Ambos futbolistas han aumentado su valor de mercado en el último tiempo y comparten la cima del ranking del Club América con un precio de 10 millones de euros en Transfermarkt.
Toluca: Marcel Ruiz
A pesar de estar lesionado, el mediocampista mexicano aumentó su valor de mercado debido a su gran nivel a lo largo de los últimos meses y, con un precio de 10 millones de euros, superó a Alexis Vega, quien era el líder del ranking anteriormente.
Chivas: Armando González
Campeón de goleo en el anterior torneo y actual líder de goleo del Clausura 2026, se convirtió en el futbolista con mayor precio en la Liga BBVA MX. Su valor de mercado actual es de 15 millones de euros.
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Cruz Azul: Erik Lira
Titular indiscutible en Cruz Azul y con alto protagonismo en la Selección Mexicana, alcanzó un valor de mercado de 12 millones de euros en 2026.
Tigres UANL: Ángel Correa
El campeón del mundo con Argentina en 2022 llegó a Tigres el año pasado y, actualmente, es su jugador más caro con un precio de 9 millones de euros.
Rayados de Monterrey: Luca Orellano
El argentino llegó a Monterrey para el Clausura 2026 y ya se ha transformado en el jugador más valioso del equipo regio: su precio es de 8 millones de euros.
Pumas UNAM: Pedro Vite
El mediocampista ecuatoriano es el jugador más caro de los Felinos con un precio de 5,5 millones de euros.
Pachuca: Oussama Idrissi
El marroquí se mantiene como el futbolista más valioso de los Tuzos con un precio de 6 millones de euros en el mercado.
Tijuana: Gilberto Mora
Con tan solo 17 años, Mora se ha destacado como el juvenil más prometedor del futbol mexicano. Su valor de mercado alcanza los 10 millones de euros.
Necaxa: Julián Carranza
El delantero argentino dejó Europa para vestir la camiseta de los Rayos esta temporada y se transformó en su jugador más valioso con un valor de 5 millones de euros.
León: Diber Cambindo
El colombiano de 30 años se posiciona como el jugador más valioso de la Fiera con un precio de 5 millones de euros.
Juárez: Monchu
El mediocampista español es el futbolista con mayor valor de mercado en los Bravos: su precio es de 6 millones de euros.
San Luis: Eduardo Águila
El defensa central mexicano que ha estado en el radar de clubes grandes como Chivas y Cruz Azul es el diamante más valioso de los potosinos. Su precio es de 4 millones de euros.
Santos Laguna: Carlos Acevedo
Recurrente en la Selección Mexicana, el portero de los laguneros se queda con el título de jugador más valioso con un valor de 3 millones de euros.
Atlas: Diego González
El delantero paraguayo es el futbolista más valuado de los Zorros con un precio de 5 millones de euros.
Puebla: Emiliano Gómez
Pretendido por el América en varios mercados de fichajes, el goleador uruguayo se posiciona como el jugador más caro de La Franja con un precio de 2,5 millones de euros.
Querétaro: Mateo Coronel
El delantero argentino de 27 años es el jugador más caro de los Gallos con un valor de mercado de 2,5 millones de euros.
Mazatlán: Jordan Sierra
El volante ecuatoriano de 28 años es el jugador más valioso de los Cañoneros. Su precio es de 2,2 millones de euros.