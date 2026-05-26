Cruz Azul tendría su primera baja para el Apertura 2026 y jugaría en otro gigante de la Liga BBVA MX

La euforia por la obtención de la “Décima” estrella en el Clausura 2026 todavía se respira en las instalaciones de Cruz Azul —que tiene un nuevo héroe—. Sin embargo, el mercado de transferencias no descansa y la directiva ya se enfrenta a lo que apunta a ser su primera salida de cara al próximo semestre y jugaría en otro gigante de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con información que trascendió en las últimas horas, el portero mexicano Andrés Gudiño, de 29 años, estaría preparando las maletas para abandonar la escuadra cementera. Su destino inmediato sería unirse a las filas de otra de las plantillas más poderosas y exigentes de México, buscando la regularidad en el arco que se le negó en el cierre de la campaña.

Reportan que Andrés Gudiño le interesa al Atlante.|Club de Futbol Cruz Azul

Andrés Gudiño logró un récord único en Cruz Azul antes de su posible salida

Con la reciente coronación ante Pumas en el Clausura 2026, Gudiño se consolidó como un futbolista histórico para la institución: se convirtió en el único jugador de la plantilla en haber conquistado tanto el título de la “Novena” en 2021 como la “Décima” en este último torneo.

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El rol de Gudiño durante el Clausura 2026 fue fundamental para sostener las aspiraciones del conjunto dirigido por Martín Anselmi. Tras la dura lesión del portero titular indiscutible, Kevin Mier, el arquero yucateco asumió la responsabilidad del arco celeste a lo largo de 13 jornadas de la fase regular.

A pesar de su valioso aporte y de haber revalorizado su nivel en el mercado, el regreso del colombiano en las últimas semanas del torneo relegó a Gudiño nuevamente al banquillo de suplentes, teniendo que vivir la Gran Final desde la zona técnica. Esta situación habría detonado su deseo de buscar nuevos horizontes profesionales.

Andrés Gudiño regresará a la titularidad con Cruz Azul|@andresggp

Andrés Gudiño jugaría en otro gigante de la Liga MX

Ahí es donde entrarían los Tigres de la UANL. El conjunto regiomontano ha puesto la mira en el guardametas de Cruz Azul para reforzar su portería de cara al torneo Apertura 2026. Aunque el jugador tiene contrato vigente con los de La Noria hasta el verano de 2027, las negociaciones entre ambas directivas podrían darse para concretar el traspaso en las próximas semanas.

Las estadísticas de Andrés Gudiño en Cruz Azul