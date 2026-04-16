Cruz Azul y Rayados se disputarían al mismo entrenador que ya supo ser campeón de la Liga BBVA MX

Cruz Azul y Rayados de Monterrey atraviesan momentos difíciles. Los cementeros vienen de fallar en la Concacaf Champions Cup y quedaron eliminados en Cuartos de Final, mientras que los regios pelean por meterse dentro del Top 8 y clasificar a la Liguilla del Clausura 2026. Objetivos distintos, pero la afición parece haber perdido la confianza en sus entrenadores y ambos equipos estarían buscando al mismo nombre para los banquillos.

Nicolás Larcamón y Nicolás Sánchez no tienen la continuidad asegurada en sus respectivos clubes. Cruz Azul arrastra siete partidos consecutivos sin conocer la victoria y la eliminación temprana en Concachampions movió la estantería del equipo. Por otro lado, Rayados no encontró soluciones tras el despido de Domenec Torrent y su entrenador interino suma apenas una victoria en los últimos seis partidos.

El entrenador que Cruz Azul y Rayados tendrían en carpeta

Desde hace unas semanas, el nombre de Matías Almeyda fue vinculado a Monterrey como posible reemplazo de Sánchez en los banquillos. El técnico argentino que ya supo ser campeón de la Liga BBVA MX con Chivas de Guadalajara se encuentra sin trabajo tras su paso por el Sevilla de España y ve con buenos ojos regresar al futbol mexicano.

Sin embargo, reportes recientes indican que Cruz Azul se habría metido en la carrera por el fichaje del ‘Pelado’ Almeyda, quien suena como opción de cara al Apertura 2026. De acuerdo al periodista Enrique Beas, el entrenador argentino ya habría iniciado negociaciones con directivos de La Máquina para empezar a cocinar su posible regreso a la Liga BBVA MX.

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Cruz Azul y Rayados podrían despedir a sus entrenadores

Por el lado de los cementeros, el título de la Liga BBVA MX será prácticamente una obligación para Larcamón. Diversas fuentes mencionan que si el técnico sudamericano no logra ser campeón del futbol mexicano, podría estar dirigiendo sus últimos partidos al mando de Cruz Azul.

Mientras tanto, Rayados aún sigue en plena búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida del español Torrent. Nicolás Sánchez no ha dado resultados como entrenador interino, por lo que tiene los días contados en Sultana del Norte. Lo cierto es que todo apunta a que Almeyda podría regresar a México, lugar donde supo conquistar la gloria dirigiendo al Guadalajara.

